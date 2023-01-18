Джонс про уход Нганну из UFC: «Я рад, что он знает себе цену. Верю, что наши пути пересекутся»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал решение не продлевать контракт с промоушеном и оставить пояс в тяжелом весе.

«Счастлив за Фрэнсиса. Я рад, что он знает себе цену. Никто не имеет права стыдить человека за то, что он отстаивает себя.

Я был в похожей ситуации в полутяжелом весе. Я был недоволен своей зарплатой и мне пришлось три года сидеть без дела. Я упустил много времени, но теперь я здесь.

Я поддерживаю Фрэнсиса в его путешествии и желаю ему всего самого наилучшего. Другой компании повезет его подписать.

Верю, что наши пути с Фрэнсисом пересекутся. всегда дает фанатам то, что они хотят увидеть. Джонс против Нганну – это бой, который всегда будет вызывать интерес», – считает Джонс.

4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс проведет бой с за вакантный титул в тяжелом весе.

Джон Джонс: «Нганну кажется страшнее, чем Ган. Было бы здорово забрать пояс именно у Фрэнсиса»

Нганну просил у UFC контракт на три боя без продления. За поединок с Джонсом он мог получить 8 миллионов долларов