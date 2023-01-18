Джонс про уход Нганну из UFC: «Я рад, что он знает себе цену. Верю, что наши пути пересекутся»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал решение Фрэнсиса Нганну не продлевать контракт с промоушеном и оставить пояс в тяжелом весе.

«Счастлив за Фрэнсиса. Я рад, что он знает себе цену. Никто не имеет права стыдить человека за то, что он отстаивает себя.

Я был в похожей ситуации в полутяжелом весе. Я был недоволен своей зарплатой и мне пришлось три года сидеть без дела. Я упустил много времени, но теперь я здесь.

Я поддерживаю Фрэнсиса в его путешествии и желаю ему всего самого наилучшего. Другой компании повезет его подписать.

Верю, что наши пути с Фрэнсисом пересекутся. Дана Уайт всегда дает фанатам то, что они хотят увидеть. Джонс против Нганну – это бой, который всегда будет вызывать интерес», – считает Джонс.

4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс проведет бой с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.

Джон Джонс: «Нганну кажется страшнее, чем Ган. Было бы здорово забрать пояс именно у Фрэнсиса»

Нганну просил у UFC контракт на три боя без продления. За поединок с Джонсом он мог получить 8 миллионов долларов

 

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7 комментариев

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Osik92
Ответ Pavel Nikolaev
В боксе его топы легко отоварят. А в его спорте лучшее бабло у Уайта
Его середняки отаварят он не боксер... Любой боксер ММА ударника уничтожит... Бокс это бокс а ударка это другое
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Psevdosport
Джонс тоже в бокс собрался?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Тюрин
Джонс по любому вздохнул с облегчением🤣
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
зять тестярика
Ответ que miras bobo?
Пусть сначала найдет себе предложение на лучших условиях, чем в UFC.
найдет по любому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Nikolaev
В боксе его топы легко отоварят. А в его спорте лучшее бабло у Уайта
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
que miras bobo?
Ответ BAI
Нганну создал прецендент и показал юфс их место. Теперь топы либо будут просить больше, либо уходить
Пусть сначала найдет себе предложение на лучших условиях, чем в UFC.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BAI
Нганну создал прецендент и показал юфс их место. Теперь топы либо будут просить больше, либо уходить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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