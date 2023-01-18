Джонс про уход Нганну из UFC: «Я рад, что он знает себе цену. Верю, что наши пути пересекутся»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал решение Фрэнсиса Нганну не продлевать контракт с промоушеном и оставить пояс в тяжелом весе.
«Счастлив за Фрэнсиса. Я рад, что он знает себе цену. Никто не имеет права стыдить человека за то, что он отстаивает себя.
Я был в похожей ситуации в полутяжелом весе. Я был недоволен своей зарплатой и мне пришлось три года сидеть без дела. Я упустил много времени, но теперь я здесь.
Я поддерживаю Фрэнсиса в его путешествии и желаю ему всего самого наилучшего. Другой компании повезет его подписать.
Верю, что наши пути с Фрэнсисом пересекутся. Дана Уайт всегда дает фанатам то, что они хотят увидеть. Джонс против Нганну – это бой, который всегда будет вызывать интерес», – считает Джонс.
4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс проведет бой с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.
Джон Джонс: «Нганну кажется страшнее, чем Ган. Было бы здорово забрать пояс именно у Фрэнсиса»
Нганну просил у UFC контракт на три боя без продления. За поединок с Джонсом он мог получить 8 миллионов долларов
7 комментариев