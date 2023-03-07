Фрэнк Уоррен: «Пока нет ясности, состоится ли бой Усика и Фьюри»

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о сложностях в организации поединка между и .

«Пока сложно сказать, состоится ли бой.

Чтобы поединок произошел, необходимо согласие обоих боксеров, а на данный момент мы этого не достигли. У меня есть бюджет, и я могу потратить не больше, чем им предусмотрено. Если денег не хватит – боя не будет», – сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что поединок может состояться 29 апреля.

Уоррен считает, что Усик подерется с Дюбуа в случае срыва боя против Фьюри