Фрэнк Уоррен: «Пока нет ясности, состоится ли бой Усика и Фьюри»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о сложностях в организации поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Пока сложно сказать, состоится ли бой.

Чтобы поединок произошел, необходимо согласие обоих боксеров, а на данный момент мы этого не достигли. У меня есть бюджет, и я могу потратить не больше, чем им предусмотрено. Если денег не хватит – боя не будет», – сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что поединок может состояться 29 апреля.

Уоррен считает, что Усик подерется с Дюбуа в случае срыва боя против Фьюри

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