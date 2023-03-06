Уоррен считает, что Усик подерется с Дюбуа в случае срыва боя против Фьюри

Фрэнк Уоррен назвал возможного соперника чемпиона мира в тяжелом весе .

По мнению промоутера , Усик может подраться с претендентом от WBA Даниэлем Дюбуа, если переговоры о бое с Фьюри провалятся.

«Несколько дней назад я разговаривал с Дюбуа. Он хорошо себя чувствует и вернулся к тренировкам.

Поскольку приближаются бои Тайсона Фьюри и , у нас, пожалуй, нет даты для Даниэля до середины или конца мая.

Все зависит от того, что произойдет с боем Усик – Фьюри. Если мы не сможем устроить его 29 апреля, то тогда Дюбуа подерется с Александром», – сказал Уоррен.

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