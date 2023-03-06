Кормье – о бое Джонса и Миочича: «Джона ждет более серьезный вызов»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Стипе Миочич Сирил Ган Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и комментатор Даниэль Кормье считает, что Стипе Миочич будет более тяжелым соперником для Джона Джонса, чем Сирил Ган, которого Джонс задушил за две минуты на UFC 285.

«Когда Джонс вернется в октагон, его там будет ждать более серьезный вызов в лице Стипе Миочича на Международной бойцовской неделе в поединке за титул чемпиона тяжелого веса.

Этот поединок я буду обсуждать немного позже, по мере приближения к нему. С обоими парнями я разделял октагон по ходу 50-65, даже почти 100 минут. Столько времени я провел в октагоне с ребятами, которые подерутся за пояс в июле», – сказал Кормье.

Кормье – про победу Джонса: «Он вышел и все доказал»

Миочич сообщил, что подерется с победителем боя Джонс – Ган

 

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3 комментария

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sanek maloi
Ответ Зверёк
Стипе на данный момент слабее чем Ган.Хотелось бы на Павловича посмотреть.
Стипе не слабее, он сильнее, мастеровитее Гана, просто возраст, после войн с потерей норм зрения от Кормье и ко от Нгану, хз что там со здоровьем у пожарного. Миочич на самом деле крутой боец. Джонси моложе и его так не били в боях, здоровье он поболее сохранил. Крутой бой на самом деле намечается)))
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Зверёк
Стипе на данный момент слабее чем Ган.Хотелось бы на Павловича посмотреть.
0
-3
-3
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Kanan Jarrus
неужели реванш в женой? это же не очковать с нганну)
0
-8
-8
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