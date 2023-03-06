Кормье – о бое Джонса и Миочича: «Джона ждет более серьезный вызов»

Бывший двойной чемпион UFC и комментатор считает, что Стипе Миочич будет более тяжелым соперником для , чем , которого Джонс задушил за две минуты на 285.

«Когда Джонс вернется в октагон, его там будет ждать более серьезный вызов в лице на Международной бойцовской неделе в поединке за титул чемпиона тяжелого веса.

Этот поединок я буду обсуждать немного позже, по мере приближения к нему. С обоими парнями я разделял октагон по ходу 50-65, даже почти 100 минут. Столько времени я провел в октагоне с ребятами, которые подерутся за пояс в июле», – сказал Кормье.

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