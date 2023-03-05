Кормье – про победу Джонса: «Он вышел и все доказал»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал победу в бою с на UFC 285.

«Выступление было классным. До боя Джонс говорил, что легко справится, что это будет мисматч. Он вышел и все доказал.

Никто не ожидал, что Джонс сделает с Ганом за две минуты после трех лет отсутствия. Он стал чемпионом в тяжелом весе.

Это одно из самых впечатляющих выступлений, которые были у Джонса за карьеру, где великих моментов не сосчитать», – сказал Кормье.

Джонс – восьмой боец, ставший чемпионом UFC в двух весовых категориях