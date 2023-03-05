Кормье – про победу Джонса: «Он вышел и все доказал»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал победу Джона Джонса в бою с Сирилом Ганом на UFC 285.
«Выступление было классным. До боя Джонс говорил, что легко справится, что это будет мисматч. Он вышел и все доказал.
Никто не ожидал, что Джонс сделает с Ганом за две минуты после трех лет отсутствия. Он стал чемпионом в тяжелом весе.
Это одно из самых впечатляющих выступлений, которые были у Джонса за карьеру, где великих моментов не сосчитать», – сказал Кормье.
Джонс – восьмой боец, ставший чемпионом UFC в двух весовых категориях
И Даниэль уронил скупую слезу)))