Кормье – про победу Джонса: «Он вышел и все доказал»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал победу Джона Джонса в бою с Сирилом Ганом на UFC 285.

«Выступление было классным. До боя Джонс говорил, что легко справится, что это будет мисматч. Он вышел и все доказал.

Никто не ожидал, что Джонс сделает с Ганом за две минуты после трех лет отсутствия. Он стал чемпионом в тяжелом весе.

Это одно из самых впечатляющих выступлений, которые были у Джонса за карьеру, где великих моментов не сосчитать», – сказал Кормье.

Джонс – восьмой боец, ставший чемпионом UFC в двух весовых категориях

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8 комментариев

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Прогноз Черданцева
Ответ Joker111
Санек,Кормье чем тебе так не угодил?дружбой с теми кого ты ненавидишь?непонимаю,как можно не уважать этого толстячка с пузом,который всегда был меньше всех по сути.намного меньше того же Джонса.без рича,без роста.и все таки он стал двойным чемпионом.
Надо не забывать, что после обоих боёв с Кормье у Джонса находили туринабол, хоть и второй раз типо объяснили остатками, да и в 1 и во 2ом бою в ударке и в борьбе в первых раундах Кормье не устапал, а по-моему мнению даже превосходил Боунса, другое дело концентрация и выносливость у Джонса могла быть связана напрямую с химией. А по тяжам, как он дышал после 1 минуты доминирования с Шагом наводит на мысль что Кертис может доставить ему много проблем, по крайней мере видно что Джонс двигается абсолютно по другому с таким пузом.
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sanek maloi
Ответ Joker111
Санек,Кормье чем тебе так не угодил?дружбой с теми кого ты ненавидишь?непонимаю,как можно не уважать этого толстячка с пузом,который всегда был меньше всех по сути.намного меньше того же Джонса.без рича,без роста.и все таки он стал двойным чемпионом.
Я не признаю хитрозадых, которые под своей правильностью обманывают простых людей. Взять Джонси, Конора и т.п, они и не скрывались под личиной праведников. Есть такая поговорка, иногда лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Кормье такой же как Хабиб тим, потому что нашли себя и понимают друг друга по жизни, иначе бы у них не сраслась связь по жизни. Иначе Даня просто *****, как он говорил на русском языке на камеру, перед "друзьями" из команды. Тогда мне его искренне жаль.
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⚽️Juventini⚽️
Очень сложно теперь будет кому то отобрать этот пояс . Наверно только супер пупер лаки панч спасёт .
+2
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Kanan Jarrus
кормье, нганну - монстры тяжелого. но кормье величайший все-таки
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-4
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Максим Ачкасов
Ответ Sevuska
Да уж , бои Костей с Кормье были гораздо интереснее зрелищем 👍
Два монстра бились, которые выносили всех на пути
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Joker111
Ответ sanek maloi
Это одно из самых впечатляющих выступлений, которые были у Джонса за карьеру, где великих моментов не сосчитать», – сказал Кормье. И Даниэль уронил скупую слезу)))
Санек,Кормье чем тебе так не угодил?дружбой с теми кого ты ненавидишь?непонимаю,как можно не уважать этого толстячка с пузом,который всегда был меньше всех по сути.намного меньше того же Джонса.без рича,без роста.и все таки он стал двойным чемпионом.
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Sevuska
Да уж , бои Костей с Кормье были гораздо интереснее зрелищем 👍
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sanek maloi
Это одно из самых впечатляющих выступлений, которые были у Джонса за карьеру, где великих моментов не сосчитать», – сказал Кормье.

И Даниэль уронил скупую слезу)))
+3
-10
-7
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