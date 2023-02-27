Кормье будет комментировать UFC 285, несмотря на конфликт с Джонсом

Теги UFC Джон Джонс Джо Роган Даниэль Кормье Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и действующий комментатор Даниэль Кормье не пропустит турнир в Лас-Вегасе, в главном событии которого экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс встретится с Сирилом Ганом.

Впервые с декабря прошлого года к работе вернется Джо Роган. Комментатор отсутствовал на двух номерных турнирах UFC подряд по причине того, что не работает за пределами Северной Америки. К команде вещания присоединится и Джон Аник.

Ранее Джон Джонс заявил, что не против, если его бой с Ганом будет комментировать Кормье.

Даниэль Кормье: «Бой Джонса и Нганну мог быть самым большим, но стиль Гана может оказаться неудобнее для Джона»

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1 комментарий

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жанивар
Не плохие условия у Джонса по новому контракту , выбирает кто будет комментировать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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