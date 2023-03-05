Дана Уайт: «Нет никаких сомнений, что Джонс – величайший боец всех времен»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом.

«Давайте просто скажем так, нет никаких сомнений в том, что Джон Джонс особенный. Он величайший боец всех времен, он непобедим, он никогда не проигрывал в UFC, он сражался со всеми лучшими соперниками.

Иметь дело с ним – все равно что иметь дело с артистом, это лучший способ объяснить это. Я не знаю, что будет дальше. Я просто счастлив, что мы увидели то, что увидели сегодня», – сказал Уайт.

Джон Джонс 10 лет не побеждал в первом раунде

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм

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17 комментариев

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alexander bakulin
если бы не было никаких сомнений, ты бы, лысый шарлатан, это не кукарекал 50 раз подряд, на манер провинциального гипнотизёра. не сколько не говори халва, а во рту слаще не станет. никто не верит в твои мантры.
сомнений у публики нет лишь в одном. джонс величайший стероидный мошенник всех времён, в истории допинговых зашкваров.
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daiv18
Ответ Максим Ачкасов
Дважды середняка Кормье вынес и зачистил свой дивизион полностью.
Ну первые бои он бил ветеранов прайда, которые там оставили все здоровье и потеряли в скорости и силе. Так что к оппозиции Джонса есть некоторые вопросы. Белфорт к примеру то же не был в пиковых кондициях. Кормье был его старше заметно как и Тейшейра.
Но Джонс все равно объектвно величайший. Но самая крутая оппозиция в истории была наверное у Федора.
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Ермолов генерал
Ответ BurBon
Против праймовых пусть дерется, чел тупо выбирает себе соперников и выходит за чеком.
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Ермолов генерал
Ответ j30
хабиб величайший
Да у Джонса одних только защит титула в ufc почти столько же, сколько у Хабиба боёв)) По заслугам Хабиб дышет Джонсу в пупок)))
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BurBon
Ответ whoisme
В студию праймовых бойцов от которых слился Джонс
Научись в смысл прочитанного, для начала.
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whoisme
Ответ BurBon
Против праймовых пусть дерется, чел тупо выбирает себе соперников и выходит за чеком.
В студию праймовых бойцов от которых слился Джонс
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BurBon
Ответ Максим Ачкасов
Ганн не праймовый боец в тяжелов весе? ) Кто тогда там праймовый?)
Ган самый удобный, не панчер и не борец, он проиграл еще до боя. Даже против Блейдса ему пришлось бы намного тяжелее. Его бой с Миотичем нафиг никому не нужен, это чисто выход за чеком.
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j30
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Максим Ачкасов
Ответ BurBon
Против праймовых пусть дерется, чел тупо выбирает себе соперников и выходит за чеком.
Ганн не праймовый боец в тяжелов весе? ) Кто тогда там праймовый?)
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BurBon
Против праймовых пусть дерется, чел тупо выбирает себе соперников и выходит за чеком.
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Максим Ачкасов
Ответ Kanan Jarrus
мистер туринабол, покоритель середняков и убегающий от нганну - действительно, 🐐🤡 на втором месте у лысого балабола - чикен, уверен 😭, а на третьем - леснар какой-нибудь
Дважды середняка Кормье вынес и зачистил свой дивизион полностью.
+7
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+6
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ВладиславМартынов
а как же Хабиб, который тоже вернулся спустя более чем 2 года и сделал 30-0?
0
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Demon69
А ведь у Даны хитреца все получилось..Нужна была замена Нганну,вот вам "новая-старая"икона в тяжах.))Молитесь))
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Джавез Тилл
Рейес так не считает 😁😁😁
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napoli_14
Там Дана его лучшим тяжеловесом в истории вроде назвал. Пришла курочка, которая должна нести золотые яйца, теперь постоянно лобызать будет)
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-4
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London.is.blue
Да он был бы величайший, даже если проиграл бы. Если судить объективно. Просто у фанатов часто память короткая и помнят тебя по последнему бою.
Но Джонс решил поставить на кон свою репутацию, и вновь победил, что ещё приятней)
+16
-1
+15
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Kanan Jarrus
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+5
-16
-11
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