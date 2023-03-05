Дана Уайт: «Нет никаких сомнений, что Джонс – величайший боец всех времен»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу над .

«Давайте просто скажем так, нет никаких сомнений в том, что Джон Джонс особенный. Он величайший боец всех времен, он непобедим, он никогда не проигрывал в UFC, он сражался со всеми лучшими соперниками.

Иметь дело с ним – все равно что иметь дело с артистом, это лучший способ объяснить это. Я не знаю, что будет дальше. Я просто счастлив, что мы увидели то, что увидели сегодня», – сказал Уайт.

Джон Джонс 10 лет не побеждал в первом раунде

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм