Дана Уайт: «Нет никаких сомнений, что Джонс – величайший боец всех времен»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом.
«Давайте просто скажем так, нет никаких сомнений в том, что Джон Джонс особенный. Он величайший боец всех времен, он непобедим, он никогда не проигрывал в UFC, он сражался со всеми лучшими соперниками.
Иметь дело с ним – все равно что иметь дело с артистом, это лучший способ объяснить это. Я не знаю, что будет дальше. Я просто счастлив, что мы увидели то, что увидели сегодня», – сказал Уайт.
Джон Джонс 10 лет не побеждал в первом раунде
Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм
сомнений у публики нет лишь в одном. джонс величайший стероидный мошенник всех времён, в истории допинговых зашкваров.
Но Джонс все равно объектвно величайший. Но самая крутая оппозиция в истории была наверное у Федора.
Но Джонс решил поставить на кон свою репутацию, и вновь победил, что ещё приятней)