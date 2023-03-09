Даниэль Кормье: «Не считаю, что Джонс должен быть лидером P4P»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье не считает чемпиона тяжелого дивизиона Джона Джонса лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий.
«Я не думаю, что Джонс должен быть первым номером pound-for-pound. Я считаю, что Александр Волкановски по-прежнему должен быть на первом месте. Джон Джонс не должен быть лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовой категории», – сказал Кормье.
На UFC 285 Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом и стал чемпионом тяжелого дивизиона.
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