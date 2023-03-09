Даниэль Кормье: «Не считаю, что Джонс должен быть лидером P4P»

Теги рейтинги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье не считает чемпиона тяжелого дивизиона Джона Джонса лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

«Я не думаю, что Джонс должен быть первым номером pound-for-pound. Я считаю, что Александр Волкановски по-прежнему должен быть на первом месте. Джон Джонс не должен быть лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовой категории», – сказал Кормье.

На UFC 285 Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом и стал чемпионом тяжелого дивизиона.

Джонс проигрывал только глухому бойцу – со скандалом. Уайт выгнал судью и хотел отменить результат

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2 комментария

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Илюша17
Ну еще бы ты сказал по-другому
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Мама Живанилда
С учётом простоя и с учётом того, что победил Джонс вовсе не чемпиона, поставил бы его на 3-е место, как ESPN
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-1
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