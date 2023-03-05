Ислам Махачев: «Чендлер специально проиграл последний бой, чтобы подраться с Конором»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ислам Махачев Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев оценил организацию поединка между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Конор выбрал Чендлера в качестве соперника. Чендлер специально проиграл последний бой. Если бы он победил пару ребят, его бой против Конора никогда не случился бы.

Он дерется как сумасшедший, как будто пришел с улицы. Поэтому UFC делает этот бой», – считает Махачев.

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1 комментарий

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Ilia Bondarenko
вполне логично
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