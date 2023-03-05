Ислам Махачев: «Чендлер специально проиграл последний бой, чтобы подраться с Конором»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев оценил организацию поединка между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
«Конор выбрал Чендлера в качестве соперника. Чендлер специально проиграл последний бой. Если бы он победил пару ребят, его бой против Конора никогда не случился бы.
Он дерется как сумасшедший, как будто пришел с улицы. Поэтому UFC делает этот бой», – считает Махачев.
Дана Уайт: «Мы пока не обсуждали следующего соперника для Махачева»
1 комментарий