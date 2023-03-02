«Заткни свое хлебало!» Оливейра дал прогноз на бой Макгрегора и Чендлера, Конор ответил

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра дал прогноз на бой и .

«Не думаю, что Макгрегор победит. Он хорошо продает поединки, его здорово продвигают, и людям нравятся его бои, но я не думаю, что он победит.

Чендлер – взрывной боец. Макгрегор давно не дрался, поэтому я верю, что Майкл победит», – сказал Оливейра.

« , заткни свое хлебало! Мой рекорд против бразильцев 2-0. На самом деле, даже 3-0, потому что Рафаэль Дос Аньос наложил кирпичи», – написал Конор.

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