«Заткни свое хлебало!» Оливейра дал прогноз на бой Макгрегора и Чендлера, Конор ответил

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Не думаю, что Макгрегор победит. Он хорошо продает поединки, его здорово продвигают, и людям нравятся его бои, но я не думаю, что он победит.

Чендлер – взрывной боец. Макгрегор давно не дрался, поэтому я верю, что Майкл победит», – сказал Оливейра.

«Чарльз Оливейра, заткни свое хлебало! Мой рекорд против бразильцев 2-0. На самом деле, даже 3-0, потому что Рафаэль Дос Аньос наложил кирпичи», – написал Конор.

Почему Конор – The Notorious: регистрировал прозвище как товарный знак и хотел сменить его на «Кельтский тигр»

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2 комментария

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armageddon123456
Первый вопрос - Конор запись потом удалил? Второй вопрос - сколько бутылок пропера 12 он намахнул прежде чем решил написать ответ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Басанг Басангов
Как бы там ни было Макгрегор сделал свое имя брендом, все его знают, все о нем говорят. Красавчик одним словом.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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