«Заткни свое хлебало!» Оливейра дал прогноз на бой Макгрегора и Чендлера, Конор ответил
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
«Не думаю, что Макгрегор победит. Он хорошо продает поединки, его здорово продвигают, и людям нравятся его бои, но я не думаю, что он победит.
Чендлер – взрывной боец. Макгрегор давно не дрался, поэтому я верю, что Майкл победит», – сказал Оливейра.
«Чарльз Оливейра, заткни свое хлебало! Мой рекорд против бразильцев 2-0. На самом деле, даже 3-0, потому что Рафаэль Дос Аньос наложил кирпичи», – написал Конор.
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