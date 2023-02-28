Физиев – про бой Конора и Чендлера: «Немного больше ума, и Майкл точно победит»

Легковес UFC Рафаэль Физиев поделился ожиданиями от боя и .

«Я видел лицо Макгрегора, когда он пришел в UFC P.I. Судя по его лицу, он постоянно тусуется, буквально каждый день. Он выглядит так, будто много отдыхает и пьет Proper 12.

У Чендлера есть шанс сделать свое будущее приятным. У него хороший тайминг и ударная мощь. Ему просто нужно действовать грамотно. Не надо опускать руки и идти вперед, как он делал это против Джастина Гейджи.

Нужно немного больше ума, и Майкл точно победит. Я верю в это на 100%», – сказал Физиев.

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