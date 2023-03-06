UFC опубликовал список участников нового сезона The Ultimate Fighter

Теги UFC The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Тимур Валиев Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

С 30 мая по 15 августа на UFC Fight Pass будут выходить серии 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Тренерами команд станут Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, которые подерутся в легком весе после окончания шоу.

Во время трансляции UFC 285 был опубликован полный список участников сезона.

Легчайший вес:

  • Хантер Азур (10-3, 30 лет);
  • Рико Дисцулло (11-2, 36 лет);
  • Коди Гибсон (19-8, 35 лет);
  • Мэндо Гуттиеррез (8-2, 25 лет);
  • Брэд Катона (12-2, 31 год);
  • Тимур Валиев (18-3, 33 года);
  • Карлос Вера (12-3, 35 лет);
  • Тревор Уэллс (8-3, 27 лет).

Легкий вес:

  • Ли Хэммонд (5-0, 26 лет);
  • Курт Холобау (19-7, 36 лет);
  • Остин Хаббард (15-6, 31 год);
  • Нейт Дженнермен (16-5, 30 лет);
  • Джейсон Найт (23-7, 30 лет);
  • Аарон Маккензи (11-2-1, 34 года);
  • Лэндон Куинонес (7-1-1, 27 лет);
  • Рузвельт Робертс (12-3, 28 лет).

Уайт не опроверг слухи о том, что Макгрегор исключил нескольких участников из TUF: «Конор получит то, чего он хочет»

Соннен считает, что Конор был нетрезв на съемках TUF: «Пьянство делает его очень странным»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Джейсон Найт, который Лобову проигрывал на голых кулаках.
И Катона, который выиграл TUF, но обкакался в самом UFC )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
No Fear
Легчайший вес: 36, 35, 35, 33, 31 и 30 лет 🤦🏻‍♂️

Страшно представить сколько лет было бы бойцам, если бы турнир был из тяжеловесов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Малахов
Че за кард пенсионеров?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий