UFC опубликовал список участников нового сезона The Ultimate Fighter

С 30 мая по 15 августа на UFC Fight Pass будут выходить серии 31-го сезона реалити-шоу .

Тренерами команд станут и , которые подерутся в легком весе после окончания шоу.

Во время трансляции UFC 285 был опубликован полный список участников сезона.

Легчайший вес:

Хантер Азур (10-3, 30 лет);

Рико Дисцулло (11-2, 36 лет);

Коди Гибсон (19-8, 35 лет);

Мэндо Гуттиеррез (8-2, 25 лет);

Брэд Катона (12-2, 31 год);

Тимур Валиев (18-3, 33 года);

Карлос Вера (12-3, 35 лет);

Тревор Уэллс (8-3, 27 лет).

Легкий вес:

Ли Хэммонд (5-0, 26 лет);

Курт Холобау (19-7, 36 лет);

Остин Хаббард (15-6, 31 год);

Нейт Дженнермен (16-5, 30 лет);

Джейсон Найт (23-7, 30 лет);

Аарон Маккензи (11-2-1, 34 года);

Лэндон Куинонес (7-1-1, 27 лет);

Рузвельт Робертс (12-3, 28 лет).

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