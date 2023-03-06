UFC опубликовал список участников нового сезона The Ultimate Fighter
С 30 мая по 15 августа на UFC Fight Pass будут выходить серии 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.
Тренерами команд станут Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, которые подерутся в легком весе после окончания шоу.
Во время трансляции UFC 285 был опубликован полный список участников сезона.
Легчайший вес:
- Хантер Азур (10-3, 30 лет);
- Рико Дисцулло (11-2, 36 лет);
- Коди Гибсон (19-8, 35 лет);
- Мэндо Гуттиеррез (8-2, 25 лет);
- Брэд Катона (12-2, 31 год);
- Тимур Валиев (18-3, 33 года);
- Карлос Вера (12-3, 35 лет);
- Тревор Уэллс (8-3, 27 лет).
Легкий вес:
- Ли Хэммонд (5-0, 26 лет);
- Курт Холобау (19-7, 36 лет);
- Остин Хаббард (15-6, 31 год);
- Нейт Дженнермен (16-5, 30 лет);
- Джейсон Найт (23-7, 30 лет);
- Аарон Маккензи (11-2-1, 34 года);
- Лэндон Куинонес (7-1-1, 27 лет);
- Рузвельт Робертс (12-3, 28 лет).
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