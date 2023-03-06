Хант – о победе Джонса над Ганом: «Ваш чемпион – стероидная крыса, устроившая ДТП с беременной женщиной»
Бывший тяжеловес UFC Марк Хант отреагировал на победу Джона Джонса в бое против Сирила Гана.
Джонс задушил Гана на второй минуте первого раунда и стал чемпионом в тяжелом весе.
«У вас тут стероидная крыса, устроившая ДТП с беременной женщиной, дамы и господа. Крыса, которая пряталась под октагоном 10 часов от проверки на допинг.
Вот ваш чемпион UFC в тяжелом весе, крыса, на которую всем нужно равняться, крыса, которую мы продвигаем.
Пожалуйста, встаньте все и поднимите бокалы за компанию, к которой нет никакого доверия. Никчемный пояс, никчемный чемпион и еще более никчемная компания, которая наживается на других.
В любом другом виде спорта этого неудачника тут не было бы. Вот почему к UFC нет доверия – потому что они продвигают такой мусор», – сказал Хант.
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