Хант – о победе Джонса над Ганом: «Ваш чемпион – стероидная крыса, устроившая ДТП с беременной женщиной»

Теги допинг UFC Марк Хант тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Бывший тяжеловес UFC Марк Хант отреагировал на победу Джона Джонса в бое против Сирила Гана.

Джонс задушил Гана на второй минуте первого раунда и стал чемпионом в тяжелом весе.

«У вас тут стероидная крыса, устроившая ДТП с беременной женщиной, дамы и господа. Крыса, которая пряталась под октагоном 10 часов от проверки на допинг.

Вот ваш чемпион UFC в тяжелом весе, крыса, на которую всем нужно равняться, крыса, которую мы продвигаем.

Пожалуйста, встаньте все и поднимите бокалы за компанию, к которой нет никакого доверия. Никчемный пояс, никчемный чемпион и еще более никчемная компания, которая наживается на других.

В любом другом виде спорта этого неудачника тут не было бы. Вот почему к UFC нет доверия – потому что они продвигают такой мусор», – сказал Хант.

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9 комментариев

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Саламбек Алаев
Ответ Bosniec
Каждый имеет шанс на искупление. Если Джонс действительно исправился, то почему нет?
Джонс тестероновая машина ))) кстати , историю о том что он 10 часов прятался под октагон подтвердил сам Джонс ) сказав что из за травки
+2
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+2
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Bosniec
Каждый имеет шанс на искупление. Если Джонс действительно исправился, то почему нет?
0
0
0
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Kanan Jarrus
унизили туринабольщика
0
-3
-3
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Oleg Where
База.
+3
-1
+2
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Нету Нету
+ ещё несколько победы подарили вместо поражения или ничьи, всегда был фальшивым чемпионом и проектом лысого президента. попробуй доказывать что это не так
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alex8585
Зауважаю UFC если сделают взвешивание хотя бы в день боя
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Volcano
Ответ Aram Ambarsumyan
Говорит чувак, которого побил Рестлер ( Брок Леснар)
Хант впринципе никогда звёзд с неба не хватал,но там по уши залитый химей бычара Леснар вышел.
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Саламбек Алаев
Ответ Aram Ambarsumyan
Говорит чувак, которого побил Рестлер ( Брок Леснар)
Ну по факту . Джонс единственный из юфс , кого ловили на допинге и официально отмазывали перенеся турнир в другой штат ))
Для меня ЖСП более велик , чем Джонс именно из за этого
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-3
+7
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Aram Ambarsumyan
Говорит чувак, которого побил Рестлер ( Брок Леснар)
+1
-5
-4
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