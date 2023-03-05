Андрей Корешков: «Волков может составить Джонсу достойную конкуренцию и забрать пояс»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе назвал российского бойца, способного победить чемпиона в тяжелом весе .

На UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс победил Гана и забрал пояс.

«Ну это в принципе было предсказуемо, что Джонс был сильнее его в борьбе, и не только. Из-за чего он в принципе и выиграл. У Гана малое представление о борьбе в партере, как и у многих, но тем не менее Джонс по всем аспектам выиграл.

Очень тяжело сказать, кто может составить ему конкуренцию за пояс. Я считаю, что может составить достойную конкуренцию и забрать пояс», – сказал Корешков.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство важнее природного атлетизма