Андрей Корешков: «Волков может составить Джонсу достойную конкуренцию и забрать пояс»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс Андрей Корешков Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков назвал российского бойца, способного победить чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса.

На UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс победил Гана и забрал пояс.

«Ну это в принципе было предсказуемо, что Джонс был сильнее его в борьбе, и не только. Из-за чего он в принципе и выиграл. У Гана малое представление о борьбе в партере, как и у многих, но тем не менее Джонс по всем аспектам выиграл.

Очень тяжело сказать, кто может составить ему конкуренцию за пояс. Я считаю, что Александр Волков может составить достойную конкуренцию и забрать пояс», – сказал Корешков.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство важнее природного атлетизма

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17 комментариев

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Nikita Shevchenko
🤡
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Гильяно
Шутка дня.
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Mr. Blonde
вызывайте санитаров
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kaha_exe
😂😂😂😂😂ты кта Корешков)) Павлович да, Волков нет
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sanek maloi
Самому походу смешно, что ляпнул(
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Hasan_072
Патриотично конечно, но нет
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Крыс Пол
Помнится, как год назад обычный британский паренек перевел Волкова и быстренько заставил сдаться. Чем Джонс хуже?
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Deni Magician
Во сне если только
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уличный иуда
Больше пусть не шутит
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Unnamed80
Потеря мозговой дееспособности на фоне патриотизма
+4
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Kanan Jarrus
ахахахахаха
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Борис _____
Ага, Волков, который сгорел дотла перед боем с Аспиналлом. Джонс его сожрёт ещё до медианедели)
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RashNomadKazakh
У Корешкова альтернативная вселенная. В его вселенной Шлеменко вёл и выиграл у Исмаилова.
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Илья Игнатьев
Я бы на такое посмотрел
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j-rich
Вспоминается мем с крокодилом Геной)
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Ермолов генерал
Ахах. Смешно)
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Ahmed Umahanov
Волкова Ган уничтожил. А на фоне Джонса сам смотрелся как учитель физкультуры
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