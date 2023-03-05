Менеджер Махачева: «Не удивлюсь, если Джонса поставят на первое место в рейтинге P4P. У Ислама все впереди»

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона в легком весе , считает, что чемпион в тяжелом весе Джон Джонс может стать первым номером общего рейтинга после победы над .

– Чувствуете, что спор Ислама Махачева и за первое место в рейтинге P4P сейчас закончится, потому что в голосовании в понедельник почти все поставят ?

– Я не удивлюсь этому, но лично я очень близко к сердцу не воспринимаю. Даже если объективно посмотреть на это – Джон Джонс с его резюме многого заслуживает. Он в полутяжелом дивизионе вычистил дивизион, теперь зашел в тяжелый вес.

У Ислама все впереди, он только только завоевал титул, защитил его в бою с одним из лучших и у него есть время, чтобы закрепиться на верхней строчке.

Джонсу Всевышний просто дал этот талант. Он ему дал антропометрию и все необходимые для атлета качества. Он не сильнейший работяга, это не кропотливая работа, когда кровью и потом… ему просто это дано.

Бывает такое – что то у человека хорошо получается. Конечно, он тренируется, но, мне кажется, что его уровень стремления с другими сравнить тяжело.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство важнее природного атлетизма