Менеджер Махачева: «Не удивлюсь, если Джонса поставят на первое место в рейтинге P4P. У Ислама все впереди»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Джон Джонс Ислам Махачев Александр Волкановски Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, считает, что чемпион в тяжелом весе Джон Джонс может стать первым номером общего рейтинга после победы над Сирилом Ганом.

– Чувствуете, что спор Ислама Махачева и Алекса Волкановски за первое место в рейтинге P4P сейчас закончится, потому что в голосовании в понедельник почти все поставят Джона Джонса?

– Я не удивлюсь этому, но лично я очень близко к сердцу не воспринимаю. Даже если объективно посмотреть на это – Джон Джонс с его резюме многого заслуживает. Он в полутяжелом дивизионе вычистил дивизион, теперь зашел в тяжелый вес.

У Ислама все впереди, он только только завоевал титул, защитил его в бою с одним из лучших и у него есть время, чтобы закрепиться на верхней строчке.

Джонсу Всевышний просто дал этот талант. Он ему дал антропометрию и все необходимые для атлета качества. Он не сильнейший работяга, это не кропотливая работа, когда кровью и потом… ему просто это дано.

Бывает такое – что то у человека хорошо получается. Конечно, он тренируется, но, мне кажется, что его уровень стремления с другими сравнить тяжело.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство важнее природного атлетизма

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11 комментариев

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Герман Сергеевич
Ответ Ермолов генерал
Этот менеджер Ислама адекватен, в отличии от Абдельазиза
концовка подпортила немного впечатление.
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Frakiec 77
Ответ Los Galácticos
Джон Джонс это мировой бренд и икона боев без правил, UFC с точки зрения маркетинга нужен именно такой #1 p4p, а не какой-то там водонос Хабиба которого в последнем бою почти забили в 5 раунде.
Водонос?)) чемпиона юфс называет водоносом какой то Х … с 😂😂😂
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San9
Это и отличает гениальных людей, ими можно только родиться. Где-то читал, что Джонс по 1000 раз пересматривает бои своих будущих соперников и анализирует их поведение вплоть до движения. Со временем находит изъяны. Бойцовский IQ у него на феноменальном уровне.
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spotlight
Ответ Los Galácticos
Джон Джонс это мировой бренд и икона боев без правил, UFC с точки зрения маркетинга нужен именно такой #1 p4p, а не какой-то там водонос Хабиба которого в последнем бою почти забили в 5 раунде.
Сейчас бы в 2023 называть ММА боями без правил
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Kanan Jarrus
если туринабольного труса поставят #1, то это будет очередной шаг в сторону цирка со стороны юфс. жду чикена на втором месте после фрик боя с люстрой
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NoirDuke
Ответ Los Galácticos
Джон Джонс это мировой бренд и икона боев без правил, UFC с точки зрения маркетинга нужен именно такой #1 p4p, а не какой-то там водонос Хабиба которого в последнем бою почти забили в 5 раунде.
Сразу видно совсем совсем непредвзятое мнение. Джонс хорош, но какой-то водонос смог без особых проблем Чарли удосрочить. Ну и да говорить что Махачев уверенно взял решением Алекса мы тоже не будем))
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Said Saidov
Ну как бы если и поставят, то заслуженно!! Не так ли? Он мега-умный боец. Кому если не ему быть 1p4p
+2
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Александр Шашков
Ответ Los Galácticos
Джон Джонс это мировой бренд и икона боев без правил, UFC с точки зрения маркетинга нужен именно такой #1 p4p, а не какой-то там водонос Хабиба которого в последнем бою почти забили в 5 раунде.
Ну я стобой согласен, толк о сразу стать 1 номером как то страной после 3 летнего простоя, ему надо продвигать ся что им стать и только потом, ава если что говно, слава России
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Ермолов генерал
Этот менеджер Ислама адекватен, в отличии от Абдельазиза
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Жора где ты был?
Интересно сколько платных трансляций продал Джонс.
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Los Galácticos
Джон Джонс это мировой бренд и икона боев без правил, UFC с точки зрения маркетинга нужен именно такой #1 p4p, а не какой-то там водонос Хабиба которого в последнем бою почти забили в 5 раунде.
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-11
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