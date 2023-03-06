UFC опубликовал официальный трейлер трилогии Эдвардса и Усмана

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном событии которого пройдет бой за титул в полусреднем весе между и .

В соглавном бою встретятся легковесы Джастин Гейджи и .

UFC представил официальный трейлер турнира.

Джастин Гейджи: «Усман надирал Эдвардсу зад 23 минуты и 45 секунд. Как спортсмен и боец он лучше»

Постер UFC 286, где подерутся Эдвардс – Усман и Физиев – Гейджи