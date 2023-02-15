Постер UFC 286, где подерутся Эдвардс – Усман и Физиев – Гейджи

представил постер 286-го турнира, который пройдет в Лондоне (Великобритания) 18 марта.

В главном бою вечера пройдет реванш между чемпионом полусреднего дивизиона и .

В соглавном поединке подерутся легковесы Рафаэль Физиев и .

Эдвардс про реванш с Усманом: «Знаю, что могу снова нокаутировать Камару»

Даниэль Кормье: «Если Гейджи проиграет Физиеву, ему будет труднее вернуться в топ»