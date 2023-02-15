Постер UFC 286, где подерутся Эдвардс – Усман и Физиев – Гейджи
UFC представил постер 286-го турнира, который пройдет в Лондоне (Великобритания) 18 марта.
В главном бою вечера пройдет реванш между чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
В соглавном поединке подерутся легковесы Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи.
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