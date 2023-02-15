Постер UFC 286, где подерутся Эдвардс – Усман и Физиев – Гейджи

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

UFC представил постер 286-го турнира, который пройдет в Лондоне (Великобритания) 18 марта.

В главном бою вечера пройдет реванш между чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

В соглавном поединке подерутся легковесы Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи.

Эдвардс про реванш с Усманом: «Знаю, что могу снова нокаутировать Камару»

Даниэль Кормье: «Если Гейджи проиграет Физиеву, ему будет труднее вернуться в топ»

 

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1 комментарий

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Oleg Where
Работай Рафаэль
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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