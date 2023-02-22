Генри Сехудо: «Рафаэль Физиев – темная лошадка легкого дивизиона UFC»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо оценил навыки легковеса .

«Он – темная лошадка легкого дивизиона UFC. Просто красота то, как он сокращает дистанцию и то, как использует весь свой арсенал для того, чтобы подготовить нокаутирующий удар. Не могу дождаться его боя с », – написал Сехудо.

Бой Физиева и Гейджи состоится 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

Биспинг считает, что борьба может помочь Гейджи в бою с Физиевым: «Было бы глупо не провести несколько тейкдаунов»