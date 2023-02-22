Генри Сехудо: «Рафаэль Физиев – темная лошадка легкого дивизиона UFC»

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 288 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо оценил навыки легковеса Рафаэля Физиева.

«Он – темная лошадка легкого дивизиона UFC. Просто красота то, как он сокращает дистанцию и то, как использует весь свой арсенал для того, чтобы подготовить нокаутирующий удар. Не могу дождаться его боя с Джастином Гейджи», – написал Сехудо.

Бой Физиева и Гейджи состоится 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

Биспинг считает, что борьба может помочь Гейджи в бою с Физиевым: «Было бы глупо не провести несколько тейкдаунов»

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3 комментария

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felix-sanchez
Ответ уличный иуда
Эту топовую ударку показал средний боец Мустафаев. Пока Ислам чемпион, титула не видать
При всём уважении к Исламу, он в 5 раунде недавно выживал. Конечно он самый сильный боец дивизиона, но точно не Хабиб.
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уличный иуда
Ответ Isa Babaev
Все верно, у Физиева хорошая защита от борьбы и топовая ударка, возможно лучшая в дивизионе, если пройдёт Гейтджи то до титула рукой подать
Эту топовую ударку показал средний боец Мустафаев. Пока Ислам чемпион, титула не видать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Все верно, у Физиева хорошая защита от борьбы и топовая ударка, возможно лучшая в дивизионе, если пройдёт Гейтджи то до титула рукой подать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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