Команда Физиева – про бой с Махачевым: «Если Оливейра выиграет у Дариуша или Дариуш невнятно победит Оливейру, то такой вариант возможен»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Рафаэль Физиев Бенеил Дариуш Физиев - Гейджи Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Саят Абдрахманов, менеджер легковеса UFC Рафаэля Физиева, оценил вероятность боя с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«Если Чарльз Оливейра выиграет у Бенеила Дариуша или Дариуш невнятно победит Оливейру, то такой вариант возможен.

Желаемый это для нас следующий шаг или нет? Возможно, нет. Возможно, да. Посмотрим», – сказал Абдрахманов.

18 марта на UFC 286 Физиев подерется с Джастином Гейджи.

Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем

Даниэль Кормье: «Если Гейджи проиграет Физиеву, ему будет труднее вернуться в топ»

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2 комментария

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sanek maloi
За Физиева топлю, зрелищный ударник, но хорош уже за спину заглядывать, свой бой с Гейджи надо сначала пройти, а он не подарок, потом говорить.
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+2
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Kanan Jarrus
болею за физиева, но не вижу шансов против махачева
+1
-2
-1
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