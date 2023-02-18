Команда Физиева – про бой с Махачевым: «Если Оливейра выиграет у Дариуша или Дариуш невнятно победит Оливейру, то такой вариант возможен»

Саят Абдрахманов, менеджер легковеса UFC Рафаэля Физиева, оценил вероятность боя с чемпионом дивизиона .

«Если Чарльз Оливейра выиграет у или Дариуш невнятно победит Оливейру, то такой вариант возможен.

Желаемый это для нас следующий шаг или нет? Возможно, нет. Возможно, да. Посмотрим», – сказал Абдрахманов.

18 марта на UFC 286 Физиев подерется с .

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