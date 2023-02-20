Биспинг считает, что борьба может помочь Гейджи в бою с Физиевым: «Было бы глупо не провести несколько тейкдаунов»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг порассуждал о грядущем бое в легком весе между и .

По мнению Биспинга, Гейджи следует использовать борцовские навыки, чтобы повысить шансы на победу.

«Я думаю, что это должен быть бой, в котором мы увидим борьбу Джастина. Просто Физиев...

Я не говорю, что Джастин не может победить его на ногах, я не говорю, что зарубиться лицом к лицу было бы безрассудством.

Но Гейджи – признанный борец, что было бы глупо не провести несколько тейкдаунов», – сказал Биспинг.

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