Биспинг считает, что борьба может помочь Гейджи в бою с Физиевым: «Было бы глупо не провести несколько тейкдаунов»

Теги UFC Майкл Биспинг легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг порассуждал о грядущем бое в легком весе между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым.

По мнению Биспинга, Гейджи следует использовать борцовские навыки, чтобы повысить шансы на победу.

«Я думаю, что это должен быть бой, в котором мы увидим борьбу Джастина. Просто Физиев...

Я не говорю, что Джастин не может победить его на ногах, я не говорю, что зарубиться лицом к лицу было бы безрассудством.

Но Гейджи – признанный борец, что было бы глупо не провести несколько тейкдаунов», – сказал Биспинг.

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2 комментария

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Чигорин
Гэтжи уж и не помнит, как это делается...:) Будет стойка.
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+2
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pasha_t
Таец отжарит любителя постучать потом уснуть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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