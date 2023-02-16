Джастин Гейджи: «Усман надирал Эдвардсу зад 23 минуты и 45 секунд. Как спортсмен и боец он лучше»
Легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от реванша Леона Эдвардса и Камару Усмана.
«Вообще-то Усман надирал Эдвардсу зад 23 минуты и 45 секунд. Как спортсмен и боец он лучше.
Никто не работает усерднее него. Конечно, всегда есть небольшая вероятность, что сопернику повезет, но ты все равно должен верить в свою подготовку.
Я вам гарантирую, Камару подготовится должным образом», – сказал Гейджи.
Реванш Усмана и Эдвардса состоится 19 марта на UFC 286 в Лондоне.
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