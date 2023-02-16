Джастин Гейджи: «Усман надирал Эдвардсу зад 23 минуты и 45 секунд. Как спортсмен и боец он лучше»

Легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от реванша и .

«Вообще-то Усман надирал Эдвардсу зад 23 минуты и 45 секунд. Как спортсмен и боец он лучше.

Никто не работает усерднее него. Конечно, всегда есть небольшая вероятность, что сопернику повезет, но ты все равно должен верить в свою подготовку.

Я вам гарантирую, Камару подготовится должным образом», – сказал Гейджи.

Реванш Усмана и Эдвардса состоится 19 марта на UFC 286 в Лондоне.

Эдвардс про реванш с Усманом: «Знаю, что могу снова нокаутировать Камару»

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