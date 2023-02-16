Джастин Гейджи: «Усман надирал Эдвардсу зад 23 минуты и 45 секунд. Как спортсмен и боец он лучше»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Джастин Гейджи Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от реванша Леона Эдвардса и Камару Усмана.

«Вообще-то Усман надирал Эдвардсу зад 23 минуты и 45 секунд. Как спортсмен и боец он лучше.

Никто не работает усерднее него. Конечно, всегда есть небольшая вероятность, что сопернику повезет, но ты все равно должен верить в свою подготовку.

Я вам гарантирую, Камару подготовится должным образом», – сказал Гейджи.

Реванш Усмана и Эдвардса состоится 19 марта на UFC 286 в Лондоне.

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9 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Но по факту победитель тот кто владеет поясом и наплевать что ты весь бой выигрывал. Главное это тот кто выиграл.
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Андрей Макаров
По факту Усман тупо пытался залежать без всяких угроз, тратят кучу сил, в 4 и 5 раунде если кто внимательно смотрел бой, Эдвардс вставал будто он еще 10 раундов готов драться, а Усман с сильной отдышкой, и тот самый хайк-кик он проспал еще и по этой причине, он конкретно устал в 5 раунде
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zzzeeerrrooo
Ответ Алексей Вишняк
готовить можно хоть 10 лет, но то что он прошел навылет - это лакипанч
Это не лакипанч
+2
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+2
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jwbmwbqvih
Ответ Раз-два
Лаки Панч имхо… в ответном Усман выиграет без шансов
Почему же лаки? Он ведь готовил его на тренировках,да и перед самим ударом,видно что он что-то подготавливает,пофинтил немного и ударил. Тут,точней будет сказать,что Камару потерял бдительность,повелся на финты,недоработал в обороне. В ответном поединке,думаю,такого не допустит и доведет до победы. А шансы…шансы есть всегда,хоть какие-то,но есть.
+2
-1
+1
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Максим Гергард
Зато Эдвардс единственный,кто смог провести тейкдаун,так ещё и спину забрать, тоже не малого стоит,а потом ещё и спать отправил
+3
0
+3
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Раз-два
Лаки Панч имхо… в ответном Усман выиграет без шансов
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-3
-3
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Алексей Вишняк
Ответ sanek maloi
Спора нет, что выигрывал, только Эдвардс этот хайкик весь бой готовил и он все таки у него четко зашёл. Изи тоже кабана Перейру весь бой переигрывал...
готовить можно хоть 10 лет, но то что он прошел навылет - это лакипанч
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Алексей Вишняк
а потом пошел спать...
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sanek maloi
Спора нет, что выигрывал, только Эдвардс этот хайкик весь бой готовил и он все таки у него четко зашёл. Изи тоже кабана Перейру весь бой переигрывал...
+7
-1
+6
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