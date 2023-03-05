Вице-президент ACA: «Стиль Шевченко стал бесхитростным. Пропал креатив, изюминка»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал поражение Валентины Шевченко в бою с Алексой Грассо на UFC 285.

«Очевидно, была ошибка, ненужный бэккик. Зачем на такой близкой дистанции? Ничем неоправданное действие. Выбросила бэккик, отдала спину, а оттуда уже тяжело выбраться.

Когда Грассо заправила руки, было понятно, что не выбраться. В то же время, я считаю, что поражение было закономерным, потому что еще в поединке с Тайлой Сантос были определенные проблемы.

Сам стиль Валентины стал бесхитростным. Она очень сильна к клинче, физически сильна для своего веса, железная хватка, контроль в партере, на дистанции работает хорошо. Но пропал креатив, изюминка.

Вероятно, это связано с тем, что чемпиону не хочется рисковать. Предпочитаешь надежный стиль, но тебя легко разгадать», – сказал Бадаев.

Первое поражение Валентины Шевченко в UFC за четыре года – крах доминации после семи защит подряд

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3 комментария

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Tpy6kaMerlina
Всё по делу. Чемпион выглядела зажатой, скованной, предсказуемой. Может, время ушло, а может кураж пропал
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Sobachkin
Плюс ещё она стала недооценивать соперников. Прошлый раз повезло, а сейчас не повезло
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madtank
Увы, но похоже, что Валя устала уже от боев в ЮФС. Возраст берет свое. Быстрым остался только джеб передней рукой, залеживает за счет силы тех, кто плохо борется. Она вообще готовится к конкретным соперниками или выходит тренируясь в обычном режиме? Ситуация похожа на Мышонка в последних боях в ЮФС
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