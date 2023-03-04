Миочич сообщил, что подерется с победителем боя Джонс – Ган
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич должен стать следующим претендентом на титул. Напомним, что в ночь на 5 марта за вакантный пояс подерутся Джон Джонс и Сирил Ган.
Об этом сам Миочич рассказал в интервью Даниэлю Кормье. По словам Миочича, поединок может состояться в ночь на 9 июля в Лас-Вегасе (Невада) в главном событии турнира UFC 290.
Миочич последний раз дрался в марте 2021 года, проиграв нокаутов Фрэнсису Нганну. В том бою Стипе лишился титула чемпиона в тяжелом весе.
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