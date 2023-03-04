Уайт – о следующем титульнике в тяжелом весе: «Кто бы ни победил на UFC 285, он подерется с Миочичем»

Теги UFC Дана Уайт тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Стипе Миочич станет следующим претендентом на титул в тяжелом весе.

Напомним, что в ночь на 5 марта в бое за вакантный пояс встретятся Джон Джонс и Сирил Ган.

«Да, Стипе – абсолютно точно следующий в очереди на титульный бой. Кто бы ни выиграл в выходные, он подерется с Миочичем», – сказал Уайт.

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Дрейк сделал две ставки по 250 тысяч долларов на победу Джонса над Ганом

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4 комментария

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Tex-mex
Миочич два года назад разгромно проиграл в чемпионском бою и больше не дрался. И сразу титул? Хрень какая-то. Считаю, что Блейдс и Павлович, идущие на победных сериях, гораздо больше заслуживают боя за титул, а их сводят друг с другом.
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Крыс Пол
У Миочича явно крутые связи в промоушене.
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armageddon123456
Дичь драная. Ну хотя как... Явно скорее всего будут проводы на пенсию Степана. В принципе даже логика прослеживается - пока буду Бонифаций и Палыч элиминатор проводить, Степана проводят на пенсию, и по осени уже с победителем Боня/Палыч
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Владимир Д
Руководство цирка ЮФС как всегда в своем репертуаре. Павлович значит тут пашет всех вырубает он на замену. А миочич дрался в последний раз и его вырубили он сразу за титул что за херня!
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