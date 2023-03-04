Уайт – о следующем титульнике в тяжелом весе: «Кто бы ни победил на UFC 285, он подерется с Миочичем»

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что станет следующим претендентом на титул в тяжелом весе.

Напомним, что в ночь на 5 марта в бое за вакантный пояс встретятся и .

«Да, Стипе – абсолютно точно следующий в очереди на титульный бой. Кто бы ни выиграл в выходные, он подерется с Миочичем», – сказал Уайт.

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