Уайт – о следующем титульнике в тяжелом весе: «Кто бы ни победил на UFC 285, он подерется с Миочичем»
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Стипе Миочич станет следующим претендентом на титул в тяжелом весе.
Напомним, что в ночь на 5 марта в бое за вакантный пояс встретятся Джон Джонс и Сирил Ган.
«Да, Стипе – абсолютно точно следующий в очереди на титульный бой. Кто бы ни выиграл в выходные, он подерется с Миочичем», – сказал Уайт.
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Джон Джонс против Сирила Гана. Кто победит?
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