Гаджиев назвал условие для трилогии между Минеевым и Исмаиловым

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что третий бой и возможен.

«Вот бой Минеев – Исмаилов-3, наверное, зашел бы на ура, но я не верю в поединок между ними по правилам ММА, потому что у меня сомнений в том, что он закончится так же, как и второй, в принципе нет.

А вот бой по правилам бокса между ними же, мне кажется, зашел бы. Поэтому я могу как промоутер в любой момент шагнуть в сторону бокса.

На самом деле этот бой для индустрии ММА будет очень интересен, несмотря на то, что пройдет по правилам бокса.

Поэтому бой Минеев – Исмаилов-3 будет, но по правилам бокса. Будем над этим работать», – сказал Гаджиев.

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