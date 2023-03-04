Гаджиев назвал условие для трилогии между Минеевым и Исмаиловым

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что третий бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова возможен.

«Вот бой Минеев – Исмаилов-3, наверное, зашел бы на ура, но я не верю в поединок между ними по правилам ММА, потому что у меня сомнений в том, что он закончится так же, как и второй, в принципе нет.

А вот бой по правилам бокса между ними же, мне кажется, зашел бы. Поэтому я могу как промоутер в любой момент шагнуть в сторону бокса.

На самом деле этот бой для индустрии ММА будет очень интересен, несмотря на то, что пройдет по правилам бокса.

Поэтому бой Минеев – Исмаилов-3 будет, но по правилам бокса. Будем над этим работать», – сказал Гаджиев.

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3 комментария

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dreamstep
У Камила настолько нет идей, то он ещё 2-3 года будет продавать этот бой)
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Sobachkin
Минеев же в СВО? Или же нет? Я то думал условие это окончание конфликта... ибо только тогда мобилизованные могут вернуться.... но Гаджиев явно что-то знает больше, а может и Минеев не там, а в каких апартаментах
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sanek maloi
Насколько же эти люди, людей за дураков держат, которые ведутся на все это(((
+2
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+2
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