Гаджиев – про встречу с Путиным: «Одного роста со мной, крепкий. Магнетизм такой, тревожный момент. Мне было по кайфу»

Теги Владимир Путин MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nigths Камил Гаджиев рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

– Одна из задач организации турнира – пригласить президента?

– Честно, никогда такой задачи не стояло. Я понимаю его занятость. На единоборства приходят раз в год. В основном это в Сочи бывает.

Конечно, это было бы приятно. Во-первых, она не такая уж и посильная. Нужно отдавать себе отчет. Во-вторых, занятость. Сейчас это еще более несбыточная история. Поэтому я об этом никогда всерьез не задумывался и не мечтал. Получится – было бы супер, не получится – он и так в курсе дела.

– Вы на льду встречались?

– Нет, мы встречались на хоккее. Владимир Владимирович приезжал на хоккей, когда играл «Адмирал». Во Владивостоке я его встречал и даже успел несколько слов по поводу хоккея во Владивостоке сказать. Это 6 лет назад было.

Я стою у лифта и знаю, что он выйдет. Там охрана стоит. Вышел Владимир Владимирович. Одного роста со мной, крепкий. Магнетизм такой, тревожный момент. Выходит, здороваемся, и он пошел в ложу, откуда смотрел.

– Магнетизм невероятный?

– По-разному все воспринимают, у всех разная степень восприимчивости. Мне было по кайфу.

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5 комментариев

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Arcanar
Ответ Bucefall
Ну это он на ходулях был потому и одного роста
Кто? Камил?
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Bucefall
Ну это он на ходулях был потому и одного роста
+2
-1
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Вадим Симонов
Главное что кайфонул,сейчас все "кайфуют" только под разными препаратами.
0
-1
-1
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GreenUfa
Главное не метеоризм
0
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Bartez1986
обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем...
+7
0
+7
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