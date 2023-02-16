Гаджиев – про бой Исмаилова и Штыркова: «В этом противостоянии не мало спорта. А где Мага, там всегда есть немаленький элемент шоу»

Теги полутяжелый вес MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев бокс Иван Штырков Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов - Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на анонс боксерского поединка между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

«Если все дойдет до логического завершения, то я бы с удовольствием этот поединок посмотрел. Да, оба не боксеры. Но между ними был неплохой поединок по ММА, в котором победил Мага. Но это не значит, что у Штыркова нет шансов в боксе. Вполне себе они есть.

Ваня – талантливый и трудоспособный боец. Уверен, он в состоянии подстроиться под боксерскую манеру. Плюс по габаритам он превосходит Магу. Говоря про шансы, я бы их оценивал, как 50 на 50.

В этом противостоянии не мало спорта. А где Мага, там всегда есть немаленький элемент шоу. Плюс это не их профильная дисциплина, это добавляет остроты. Повторюсь, это спорт в первую очередь. Составляющая шоу есть, и она достаточно качественная», – сказал Гаджиев.

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3 комментария

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sanek maloi
Зрителям дышать будет нечем, эти двое весь кислород сожрут в зале)))
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Великий Алонсо
Где есть Дзюба, там всегда немаленький 😌😌😋😋
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Bashibuzuck
Чем нравятся бои Маги, так это тем, что либо Мага кого то жестко уронит, либо Маге бубен так наколотят, что на Камчатке слышно будет😁, в общем скучно точно не будет
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-1
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