Гаджиев – про бой Исмаилова и Штыркова: «В этом противостоянии не мало спорта. А где Мага, там всегда есть немаленький элемент шоу»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на анонс боксерского поединка между и .

«Если все дойдет до логического завершения, то я бы с удовольствием этот поединок посмотрел. Да, оба не боксеры. Но между ними был неплохой поединок по ММА, в котором победил Мага. Но это не значит, что у Штыркова нет шансов в боксе. Вполне себе они есть.

Ваня – талантливый и трудоспособный боец. Уверен, он в состоянии подстроиться под боксерскую манеру. Плюс по габаритам он превосходит Магу. Говоря про шансы, я бы их оценивал, как 50 на 50.

В этом противостоянии не мало спорта. А где Мага, там всегда есть немаленький элемент шоу. Плюс это не их профильная дисциплина, это добавляет остроты. Повторюсь, это спорт в первую очередь. Составляющая шоу есть, и она достаточно качественная», – сказал Гаджиев.

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