Гаджиев – о причинах непопадания Минеева в UFC: «Он не просто боец и совмещает бои с общественно-политической жизнью»
Босс промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему Владимир Минеев не перешел в UFC.
По мнению Гаджиева, причина заключается в медийной и политической активности Владимира.
«В его случае так сложились обстоятельства. Он просто пытался совмещать жизнь бойца с общественно-политической жизнью.
А с такими ребятам всегда так. Отчасти это и Шлеменко касается. Безусловно, он был чемпионом в Bellator, но Саня мог в Америке дальше развиваться.
Это отчасти касается Маги Исмаилова. Эти люди – не просто бойцы. Возьмите Хабиба, когда он только попал в UFC.
Это был просто хороший и очень перспективный боец, без какой-то социальной составляющей на тот момент. Многие так попали в UFC и стали звездами там. А у этих ребят другой путь», – сказал Гаджиев.
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