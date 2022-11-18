Гаджиев – о причинах непопадания Минеева в UFC: «Он не просто боец и совмещает бои с общественно-политической жизнью»

Босс промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему не перешел в UFC.

По мнению Гаджиева, причина заключается в медийной и политической активности Владимира.

«В его случае так сложились обстоятельства. Он просто пытался совмещать жизнь бойца с общественно-политической жизнью.

А с такими ребятам всегда так. Отчасти это и Шлеменко касается. Безусловно, он был чемпионом в Bellator, но Саня мог в Америке дальше развиваться.

Это отчасти касается . Эти люди – не просто бойцы. Возьмите Хабиба, когда он только попал в UFC.

Это был просто хороший и очень перспективный боец, без какой-то социальной составляющей на тот момент. Многие так попали в и стали звездами там. А у этих ребят другой путь», – сказал Гаджиев.

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