Джонс хочет драться с Леснаром: «Это был бы бой Давида против Голиафа»

Теги UFC Брок Леснар тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Джон Джонс заявил, что хотел бы подраться с Броком Леснаром. Напомним, что в ночь на 5 марта Джонс встретится с Сирилом Ганом в поединке за титул чемпиона UFC тяжелом весе.

«Я думаю, что наш бой с Броком Леснаром был бы действительно крутым. Брок не самый техничный боец, но у него огромная фанбаза.

Он намного больше меня. Это будет одна из этих крутых ситуаций, когда сражается Давид против Голиафа.

Думаю, что мы оба смогли бы сделать много чего хорошего для наших семей и команд в финансовом плане. Прибыль была бы огромной. Надеюсь, Брок меня слышит», – сказал Джонс.

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6 комментариев

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ЛТМ
Брок уже не тот Голиаф из 2000-х, у него наверняка куча травм, да и WWE ему платят скорее всего гораздо больше чем UFC.
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Крыс Пол
Как-то это странно, когда Голиаф ниже и обладает меньшим размахом рук.
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Владимир Д
Бро ахахах) смешной Джонс, так вызови сразу 69 летнего Джеки чана
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Kanan Jarrus
потом миочич и циркач емеля - вот оно посттуринабольное наследие читера
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АланСмити
Когда потенциальный чемпион заявляет такое, то становится напряжно за весовую, где достаточно хороших бойцов,а он заявляет о желании драться с 45 летним бойцом, который последний раз побеждал 13 лет назад. Потом можно подраться с Дон Фраем, тоже легендарный персонаж, а ему ещё и 60 нет.
+2
-1
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Тосканский_Виноградник
Вы уже опоздали с этим боем. Сейчас это неактуально. Kуй железо пока горячо (с)
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