Джонс хочет драться с Леснаром: «Это был бы бой Давида против Голиафа»

Тяжеловес UFC Джон Джонс заявил, что хотел бы подраться с . Напомним, что в ночь на 5 марта Джонс встретится с в поединке за титул чемпиона UFC тяжелом весе.

«Я думаю, что наш бой с Броком Леснаром был бы действительно крутым. Брок не самый техничный боец, но у него огромная фанбаза.

Он намного больше меня. Это будет одна из этих крутых ситуаций, когда сражается Давид против Голиафа.

Думаю, что мы оба смогли бы сделать много чего хорошего для наших семей и команд в финансовом плане. Прибыль была бы огромной. Надеюсь, Брок меня слышит», – сказал Джонс.

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