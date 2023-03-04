Волков – о бое Джонса и Гана: «Склоняюсь в сторону Сирила на 60%»
Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает Сирила Гана фаворитом титульного поединка в тяжелом весе против Джона Джонса.
«Вижу от Джонса попытки перевести Гана в партер. Это было бы логично, потому что Ган подвижный, по нему сложно попасть.
Те вещи, которые работали у Джонса с другими ребятами, которые часто сами пытались по нему попасть, а Джонс их подлавливал на контратаках… с Ганом маловероятно, что это получится.
С Ганом ему самому придется давить, чтобы искать момент для удара. В стойке ему будет тяжеловато работать, как мне кажется.
Наверное, вариантом для него будет партер. Вопрос только, насколько Ган поработал над этим аспектом.
Из практики я понимаю, что даже если он суперталантливый, он не сможет соревноваться с Джонсом в обычной схватке по борьбе, как бы он ни тренировался.
Джонс, как я понимаю, в борьбе и грэпплинге себя хорошо проявлял. Вопрос будет в грамотном построении поединка, чтобы не давать Джонсу себя переводить.
Я бы склонялся в сторону Гана на 60%, но совсем не удивлюсь, если выиграет Джонс. И никому неизвестно, в какой он сейчас форме», – сказал Волков.
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