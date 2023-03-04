Волков – о бое Джонса и Гана: «Склоняюсь в сторону Сирила на 60%»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает Сирила Гана фаворитом титульного поединка в тяжелом весе против Джона Джонса.

«Вижу от Джонса попытки перевести Гана в партер. Это было бы логично, потому что Ган подвижный, по нему сложно попасть.

Те вещи, которые работали у Джонса с другими ребятами, которые часто сами пытались по нему попасть, а Джонс их подлавливал на контратаках… с Ганом маловероятно, что это получится.

С Ганом ему самому придется давить, чтобы искать момент для удара. В стойке ему будет тяжеловато работать, как мне кажется.

Наверное, вариантом для него будет партер. Вопрос только, насколько Ган поработал над этим аспектом.

Из практики я понимаю, что даже если он суперталантливый, он не сможет соревноваться с Джонсом в обычной схватке по борьбе, как бы он ни тренировался.

Джонс, как я понимаю, в борьбе и грэпплинге себя хорошо проявлял. Вопрос будет в грамотном построении поединка, чтобы не давать Джонсу себя переводить.

Я бы склонялся в сторону Гана на 60%, но совсем не удивлюсь, если выиграет Джонс. И никому неизвестно, в какой он сейчас форме», – сказал Волков.

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8 комментариев

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hala18
Ответ 13
это школьник. он сам не понял что губа его шлепнула))
И то что у вас два аккаунта, очень заметно
0
0
0
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13
Ответ hala18
А в чем он не прав, ты дрался с Ганом? Или ты в тяжах выступаешь? Кого если не Волкова спрашивать для Российской аудитории по крайней мере?
это школьник. он сам не понял что губа его шлепнула))
+1
0
+1
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hala18
Ответ Kanan Jarrus
не ной
А в чем он не прав, ты дрался с Ганом? Или ты в тяжах выступаешь? Кого если не Волкова спрашивать для Российской аудитории по крайней мере?
+2
0
+2
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13
Ответ Kanan Jarrus
не ной
🤣
0
0
0
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Kanan Jarrus
Ответ 13
не тебя же, сказочного спрашивать))
не ной
0
-2
-2
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13
Ответ Kanan Jarrus
мешка волкова забыли спросить)
не тебя же, сказочного спрашивать))
+6
-2
+4
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Kanan Jarrus
мешка волкова забыли спросить)
+2
-4
-2
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daiv18
Один из немногих адекватных, Джонсу бы два первых раунда продержаться
+2
-1
+1
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