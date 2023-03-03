Даниэль Кормье: «Джонс не умеет бить сильно»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о грядущем титульном бое в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

«Думаю, Джонсу придется положиться на технику, потому что сильно бить он не умеет.

Это всегда было заметно. Он хорошо умеет использовать колени, хорошо бьет ногами и локтями. Но он никогда не обладал нокаутирующей мощью. Сейчас, когда он набрал массы, его удар мог стать чуть более тяжелым. Но он все равно никогда не сравнится в мощи с Сирилом Ганом», – сказал Кормье.

Бой Джонса и Гана пройдет 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Кормье будет комментировать UFC 285, несмотря на конфликт с Джонсом