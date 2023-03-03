Даниэль Кормье: «Джонс не умеет бить сильно»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о грядущем титульном бое в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

«Думаю, Джонсу придется положиться на технику, потому что сильно бить он не умеет.

Это всегда было заметно. Он хорошо умеет использовать колени, хорошо бьет ногами и локтями. Но он никогда не обладал нокаутирующей мощью. Сейчас, когда он набрал массы, его удар мог стать чуть более тяжелым. Но он все равно никогда не сравнится в мощи с Сирилом Ганом», – сказал Кормье.

Бой Джонса и Гана пройдет 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Кормье будет комментировать UFC 285, несмотря на конфликт с Джонсом

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5 комментариев

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Саламбек Алаев
Ответ artem klishin
откуда он знает, появился нокаутирующий удар у Джонса или нет?
Ну вроде он единственный кто дрался с Джонсом дважды , а так детКормье единственный в истории чемпион полутяжелого и тяжелого веса . Вот как раз таки он и знает
+3
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ SugarBoy
Просто оставлю это здесь https://youtube.com/shorts/Aeubux8Vln0?feature=share
Зачетный коммент 😂😂 но статья совсем про другое , дс говорит что в руках и джонса нет нокаутирующей силы , а на твоем видосе он полетел от ноги , почитай внимательней прежде чем отправлять накаут дс , все знают что он проиграет джонсу но статья про другое 😂
+1
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Tsamourlidis_mufc
Никак не может отпустить его💔
+1
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SugarBoy
Просто оставлю это здесь
https://youtube.com/shorts/Aeubux8Vln0?feature=share
0
-1
-1
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artem klishin
откуда он знает, появился нокаутирующий удар у Джонса или нет?
+2
-3
-1
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