Джонс – о критике физической формы: «Это не соревнования по бодибилдингу»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на критику текущей физической формы.

«Хорошо, что это не соревнования по бодибилдингу!

Я как лев – силен и взрывоопасен. Вешу 250 фунтов [113 кг], но все еще двигаюсь как полутяжеловес», – написал Джонс в социальных сетях.

Бой Джона Джонса и Сирила Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

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7 комментариев

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Hhh Rassss
если он не сможет залежать гана .то шансов мало на победу
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АРХАТ
Ответ No Fear
Если ему так комфортно, то так тому и быть. Фёдор в таком же состоянии разносил всех подряд.
Он наверное с ним советовался как вес набрать
Федя: "Ты на пельмешки налегай, в них вся сила")
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Kanan Jarrus
блин хоть бы фото туринабольщика приложили что ли
+1
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Николай Т
Главное что-бы больше одного раунда двигался как полутяжеловес)
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Johnny Walker
Это какой-то позор!
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За Валенсию с 1999
Ответ No Fear
Если ему так комфортно, то так тому и быть. Фёдор в таком же состоянии разносил всех подряд.
Да и у Фьюри мамон не меньше
+4
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No Fear
Если ему так комфортно, то так тому и быть. Фёдор в таком же состоянии разносил всех подряд.
+5
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+5
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