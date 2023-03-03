Джонс – о критике физической формы: «Это не соревнования по бодибилдингу»

Бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на критику текущей физической формы.

«Хорошо, что это не соревнования по бодибилдингу!

Я как лев – силен и взрывоопасен. Вешу 250 фунтов [113 кг], но все еще двигаюсь как полутяжеловес», – написал Джонс в социальных сетях.

Бой Джона Джонса и за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года: расстался с невестой и набрал 20+ кг