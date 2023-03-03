Джонс – о критике физической формы: «Это не соревнования по бодибилдингу»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на критику текущей физической формы.
«Хорошо, что это не соревнования по бодибилдингу!
Я как лев – силен и взрывоопасен. Вешу 250 фунтов [113 кг], но все еще двигаюсь как полутяжеловес», – написал Джонс в социальных сетях.
Бой Джона Джонса и Сирила Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.
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