Дрейк сделал две ставки по 250 тысяч долларов на победу Джонса над Ганом

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Дрейк Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Канадский рэпер Дрейк поставил суммарно 500 тысяч долларов на победу Джона Джонса в бое за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Напомним, что в ночь на 5 марта Джонс подерется в Сирилом Ганом в главном событии UFC 285.

Дрейк сделал две ставки: 250 тысяч долларов на победу Джонса нокаутом (возможный выигрыш 1,3 млн долларов) и 250 тысяч долларов на победу Джонса сабмишеном (возможный выигрыш 1,7 млн долларов).

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10 комментариев

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Прогноз Черданцева
Ответ Фикиск Фусов
Хату на Боунса
Точно, хату на Джонса и сверху ставлю свою ипотеку
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Kobra Kobra
Не оставил шансов Джонсу…
оставил , победа решением)
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Руслан Мамедрзаев
Ответ АКА
В итоге Джонс победит решением.
😆😆😆😆
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Seyit Canlyyew
Ответ Фикиск Фусов
Хату на Боунса
Хату на Гана
+1
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Adilet Abdyramanov
Дрейк блин, я ж тоже поставил на Джонса
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Kanan Jarrus
это новость создаст гану больше проблем чем сам туринабольщик в октагоне
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mqh9pzrxgf
Можно грузить хату что Джонс не выиграет нокаутом и болевым😂
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Kobra Kobra
Не оставил шансов Джонсу…
+3
0
+3
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АКА
В итоге Джонс победит решением.
+7
0
+7
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Фикиск Фусов
Хату на Боунса
0
-1
-1
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