Дрейк сделал две ставки по 250 тысяч долларов на победу Джонса над Ганом
Канадский рэпер Дрейк поставил суммарно 500 тысяч долларов на победу Джона Джонса в бое за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
Напомним, что в ночь на 5 марта Джонс подерется в Сирилом Ганом в главном событии UFC 285.
Дрейк сделал две ставки: 250 тысяч долларов на победу Джонса нокаутом (возможный выигрыш 1,3 млн долларов) и 250 тысяч долларов на победу Джонса сабмишеном (возможный выигрыш 1,7 млн долларов).
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