Дрейк поставил 400 тысяч долларов на победу Джейка Пола в бое с Томми Фьюри

Теги бокс Дрейк Томми Фьюри Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Хип-хоп-исполнитель Дрейк сделал ставку в размере 400 тысяч долларов на исход боксерского поединка между Джейком Полом и Томми Фьюри.

По мнению Дрейка, Пол отправит соперника в нокаут. Если ставка зайдет, рэпер выиграет 1,44 млн долларов.

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Рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ-2022, но проиграл. Ставка была на основное время

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6 комментариев

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Бауржан Тазабеков
Ответ Василий Петров
кто?
якобы в 8 раунде Фьюри упадет в нокдаун, поднимаясь споткнотнеся и опять ляжет на канвас , рефери начнет отсчёт . Фьюри в это время схватится за глаз, пригласят доктора и бой остановят . По первому сценарию это , возможно теперь воспользуются планом Б.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иса Умаров
за фьюри)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Петров
Ответ Азамат Сериков
Да там уже результат известен,поищите в сети сценарий боя)
кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Грузим хаты на Фьюри
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Фьюри с победой
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азамат Сериков
Да там уже результат известен,поищите в сети сценарий боя)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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