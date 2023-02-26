Дрейк поставил 400 тысяч долларов на победу Джейка Пола в бое с Томми Фьюри

Хип-хоп-исполнитель Дрейк сделал ставку в размере 400 тысяч долларов на исход боксерского поединка между и Томми Фьюри.

По мнению Дрейка, Пол отправит соперника в нокаут. Если ставка зайдет, рэпер выиграет 1,44 млн долларов.

Рэпер Дрейк – стримеру IShowSpeed: «Я знаю, что сейчас момент Месси, но я всегда был фанатом Роналду»

Рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ-2022, но проиграл. Ставка была на основное время