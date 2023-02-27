Фьюри – Дрейку: «335 тысяч фунтов стерлингов в унитаз!»

Теги Тайсон Фьюри бокс Дрейк Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пошутил над рэпером Дрейком, поставившим 400 тысяч долларов на победу Джейка Пола.

«Похоже, Дрейк потерял свои деньги! 335 тысяч фунтов стерлингов в унитаз, Дрейки!» – сказал Фьюри.

Боксер признался, что и сам потерял крупную сумму денег, поставив на победу Томми Фьюри нокаутом.

В своем стиле: рэпер Дрейк проклял еще одного спортсмена своей ставкой. Он рискнул поставить $400000

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4 комментария

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London.is.blue
Минус 10 его концерта. Как-то проживёт.
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pam pam
есть мнение, что Дрейк может позволить себе ставить не ради денег, а просто выражает свою позицию так
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Остап Бендер
Дрейк ипотека
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Не переживай, в следующем бою на тебя поставит)))
+5
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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