Фьюри – Дрейку: «335 тысяч фунтов стерлингов в унитаз!»
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пошутил над рэпером Дрейком, поставившим 400 тысяч долларов на победу Джейка Пола.
«Похоже, Дрейк потерял свои деньги! 335 тысяч фунтов стерлингов в унитаз, Дрейки!» – сказал Фьюри.
Боксер признался, что и сам потерял крупную сумму денег, поставив на победу Томми Фьюри нокаутом.
В своем стиле: рэпер Дрейк проклял еще одного спортсмена своей ставкой. Он рискнул поставить $400000
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