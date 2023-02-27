Фьюри – Дрейку: «335 тысяч фунтов стерлингов в унитаз!»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пошутил над рэпером Дрейком, поставившим 400 тысяч долларов на победу Джейка Пола.

«Похоже, Дрейк потерял свои деньги! 335 тысяч фунтов стерлингов в унитаз, Дрейки!» – сказал Фьюри.

Боксер признался, что и сам потерял крупную сумму денег, поставив на победу Томми Фьюри нокаутом.

В своем стиле: рэпер Дрейк проклял еще одного спортсмена своей ставкой. Он рискнул поставить $400000