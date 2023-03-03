Джонс сравнил Махачева и Волкановски: «Алекс более совершенный боец»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джон Джонс Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс считает, что Алекс Волкановски должен находиться выше Ислама Махачева в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

«Я фанат обоих, они прекрасно выглядят, но я бы сказал, что на данный момент Волкановски более совершенный боец. Его ударная техника, прочность, выносливость, скорость…

В их бое он был меньше, но при этом очень конкурентен. Думаю, что ударная мощь Волкановски в сравнении с Махачевым дает ему небольшое преимущество над Исламом, если мы их сравниваем», – считает Джонс.

Пимблетт – о бое Махачева и Волкановски: «Ислам еле выжил в последнем раунде»

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4 комментария

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LaffyTaffy
У братушек сейчас дилемма))
Как так Джонни пошел против Ислама?)
Ведь сами братушки всегда за темнокожих в бою против светлокожих)
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Пинающий Достоинства
И поэтому проиграл…
Ну да..)
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Isa Babaev
Реванш расставит все по местам, а пока имеем победу Ислама
+3
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artem klishin
Джони очень хорошую аналитику выдаёт. после карьеры можно в эксперты
0
-2
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