Джонс сравнил Махачева и Волкановски: «Алекс более совершенный боец»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс считает, что Алекс Волкановски должен находиться выше Ислама Махачева в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

«Я фанат обоих, они прекрасно выглядят, но я бы сказал, что на данный момент Волкановски более совершенный боец. Его ударная техника, прочность, выносливость, скорость…

В их бое он был меньше, но при этом очень конкурентен. Думаю, что ударная мощь Волкановски в сравнении с Махачевым дает ему небольшое преимущество над Исламом, если мы их сравниваем», – считает Джонс.

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