Ган – о подготовке к бою с Джонсом: «Усердно работал над борьбой»

Теги UFC Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Сирил Ган перед боем с Джоном Джонсом рассказал о том, как прошел его тренировочный лагерь.

«Я допустил много ошибок в бое с Фрэнсисом Нганну. Ожидал, что мы будем биться в стойке и совершенно не думал о борьбе. Ему удалось удивить меня.

Но завтра я дерусь с Джоном Джонсом. Все знают об уровне его борьбы. И я тоже об этом знаю. Мы были сфокусированы на борьбе в течение всего тренировочного лагеря, усердно над ней работали. Мы готовы ко всему», – заявил Ган во время пресс-конференции.

Бой Джонса и Гана пройдет 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

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2 комментария

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Александр Виноградов
Сирил хорош,но Джонс на другом уровне
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mister1
Ага ага, один ирландец тоже так говорил, в итоге норм повытирал собой ринг, уборщикам меньше работы было
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