Ган – о подготовке к бою с Джонсом: «Усердно работал над борьбой»

Тяжеловес UFC Сирил Ган перед боем с Джоном Джонсом рассказал о том, как прошел его тренировочный лагерь.

«Я допустил много ошибок в бое с Фрэнсисом Нганну. Ожидал, что мы будем биться в стойке и совершенно не думал о борьбе. Ему удалось удивить меня.

Но завтра я дерусь с Джоном Джонсом. Все знают об уровне его борьбы. И я тоже об этом знаю. Мы были сфокусированы на борьбе в течение всего тренировочного лагеря, усердно над ней работали. Мы готовы ко всему», – заявил Ган во время пресс-конференции.

Бой Джонса и Гана пройдет 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Ган – про бой с Джонсом: «Заберу пояс, независимо от того, кто этот парень»