Брат Хабиба – о бое Яна и О’Мэлли: «Это не было судейским ограблением»

Боец UFC Умар Нурмагомедов поделился мнением о поединке в легчайшем весе между и О’Мэлли, в котором победил американец раздельным решением судей.

«Мне за Петра сложно говорить. Может, он в тех боях сделал все, что мог, может быть, это его максимум. И не было такого, чтобы он расслабился.

А может было, может он не дотренировался. Я буквально вчера пересматривал его бой с Шоном О’Мэлли и это довольно-таки близкий бой.

Можно сказать, что третий раунд Петр проиграл. Не знаю, что засчитывали судьи. Если они не засчитали, что Петр его перевел, потому что он его не добивал, позицию не забирал, спину не взял, то можно понять, почему они отдали победу Шону.

Если бы я его судил, я бы его отдал Петру, но это не было ограблением. Это близкий бой. Когда я смотрел в первый раз, я болел за Петра, и я эмоционально воспринимал каждое его действие я видел только его моменты и не реагировал на те попадания, которые были от О’Мэлли», – сказал Нурмагомедов.

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