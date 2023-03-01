Брат Хабиба – о Стерлинге: «Не считаю, что он очень хорош»

Теги легчайший вес UFC Ислам Махачев Алджамейн Стерлинг Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов высказался о чемпионе дивизионе Алджамейне Стерлинге.

«Бывает такое, что все зависит только от того, как человек подготовился, как он выступил и может выступить.

Вот в 70 кг Ислам сейчас сильнейший в мире. Ислам на самом деле очень хорош, а Алджемейна Стерлинга я таковым не считаю, и не вижу никого, кто был бы таким идеальным.

Вспомнить предыдущий бой их с Петром. Петр хорошо его разбивал, хорошо бил, пока не случилось то, что случилось.

Если бы бой проходил в таком же ключе, и Петр бы не ударил коленом, он мог бы у него выиграть», – сказал Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов: «Меньше, чем за 10 дней, я бой не приму даже с чемпионом»

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6 комментариев

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sanek maloi
Ответ Борис _____
Товарищ Легконогих, предлагаю про Махачева говорить "друг Хабиба". И другим бойцам клички вместо имён раздать, почему нет? Сайт-то спортивный, откуда здесь людям знать об Умаре Нурмагомедове.
Например Ислам, бывший водонос Хабиба, эпично же)}
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Арни Терминатор
Ответ inmotion
Есть подозрение, что ребятам просто понравилось количество комментов на эту тему под каждой такой новостью.
Предыдущая новость назвали его по имени.
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Борис _____
Товарищ Легконогих, предлагаю про Махачева говорить "друг Хабиба". И другим бойцам клички вместо имён раздать, почему нет? Сайт-то спортивный, откуда здесь людям знать об Умаре Нурмагомедове.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
inmotion
Ответ уличный иуда
Почему бы не начать называть вещи и людей своими именами? Брат Хабиба, звучит так же, как и Монако Головина, Аль-Наср Роналду и тп…
Есть подозрение, что ребятам просто понравилось количество комментов на эту тему под каждой такой новостью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Осипов
Ответ уличный иуда
Почему бы не начать называть вещи и людей своими именами? Брат Хабиба, звучит так же, как и Монако Головина, Аль-Наср Роналду и тп…
НасрАль Роналду звучит эпичнее.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Почему бы не начать называть вещи и людей своими именами? Брат Хабиба, звучит так же, как и Монако Головина, Аль-Наср Роналду и тп…
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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