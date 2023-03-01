Брат Хабиба – о Стерлинге: «Не считаю, что он очень хорош»

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов высказался о чемпионе дивизионе .

«Бывает такое, что все зависит только от того, как человек подготовился, как он выступил и может выступить.

Вот в 70 кг сейчас сильнейший в мире. Ислам на самом деле очень хорош, а Алджемейна Стерлинга я таковым не считаю, и не вижу никого, кто был бы таким идеальным.

Вспомнить предыдущий бой их с Петром. Петр хорошо его разбивал, хорошо бил, пока не случилось то, что случилось.

Если бы бой проходил в таком же ключе, и Петр бы не ударил коленом, он мог бы у него выиграть», – сказал Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов: «Меньше, чем за 10 дней, я бой не приму даже с чемпионом»