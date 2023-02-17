Брат Хабиба – о соперниках по дивизиону: «В UFC мне сказали, что бойцы меняют номера телефонов, когда слышат мое имя»
Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов пожаловался на соперников по дивизиону.
По словам Нурмагомедова, он не может найти оппонента для боя, потому что бойцы боятся его.
«Сегодня мы разговаривал с Шоном Шелби, и он сказал, что многие бойцы сменили номера телефонов и почтовые адреса, потому что им надоело слышать мое имя.
Шон О’Мэлли – единственный боец без поединка, но мне сказали, что он слишком занят походами к стилисту для покраски волос. Дана Уайт, я иду», – написал Нурмагомедов в соцсетях.
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