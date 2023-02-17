Брат Хабиба – о соперниках по дивизиону: «В UFC мне сказали, что бойцы меняют номера телефонов, когда слышат мое имя»

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов пожаловался на соперников по дивизиону.

По словам Нурмагомедова, он не может найти оппонента для боя, потому что бойцы боятся его.

«Сегодня мы разговаривал с Шоном Шелби, и он сказал, что многие бойцы сменили номера телефонов и почтовые адреса, потому что им надоело слышать мое имя.

Шон О’Мэлли – единственный боец без поединка, но мне сказали, что он слишком занят походами к стилисту для покраски волос. Дана Уайт, я иду», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

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7 комментариев

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inmotion
Данный «брат Хабиба» с момента ухода самого Хабиба успел прийти в UFC, 4 раза победить и войти в топ своей весовой.
Вячеслав, может пора уже конкретизировать в заголовке?
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Большое сердце Неймара
Ответ LNk O
страну проживания сразу меняют, чего уж там
я слышал многие сменили ещё и пол
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sanek maloi
Заманите деньгами бойцов на остров к шейхам, делов то)))
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Demon69
А остальные встали под защиту программы WITSEC
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skorpion n
говорят полетели на Марс из за него
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Dmitry Shaolin
Еще один сказочный.
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LNk O
страну проживания сразу меняют, чего уж там
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