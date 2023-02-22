Петр Ян – про бой с Двалишвили: «Не нужны судьи – надо делать свое дело максимально уверенно»

Бывший чемпион в легчайшем весе рассказал о подготовке к бою с .

«Дела отлично. Готовлюсь к бою, который состоится 11 марта в Лас-Вегасе. Интервью даю не часто, не было новостного ресурса, чтобы с вами пообщаться.

После боя с ’Мэлли я не особо хотел драться какое-то время. После того, как прилетел в Таиланд на тренировки, поговорил с Саятом [Абдрахмановым – менеджер Яна, прим. Sports] касаемо следующего боя. Все те, с кем хотел бы подраться, бойцы из топ-5, были заняты.

Мераб на третьем месте в рейтинге. Думаю, это будет интересный поединок. У меня есть принципиально спортивный интерес. Будет намного профессиональнее, если в данный момент я буду мыслить так. Мне надо одержать победу.

Не сказал бы, что я подавлен. Не считаю, что проиграл поединок О’Мэлли. Понимаю, что можно огорчиться на долгое время, но мне нужно действовать. Действие заключается в том, что я должен продолжать драться.

Каждый бой по-своему непредсказуем. Нужно вносить тактические изменения. Наверное, не нужны судьи – надо делать свое дело максимально уверенно.

Моя цель – выиграть следующий поединок, а дальше будет видно. Может быть, для боя за титул нужна будет еще одна победа. Посмотрим, не буду загадывать, пока хочется вернутся на победную серию», – сказал Ян.

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