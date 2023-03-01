Умар Нурмагомедов: «Меньше, чем за 10 дней, я бой не приму даже с чемпионом»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов рассказал, что Абдулманап Нурмагомедов учил его не принимать бои, если промоушен не дает времени на подготовку.

«Если мне, когда я буду в США, скажут драться через три дня, то я скажу «отдыхайте, ребята».

Но если они мне скажут за 14 дней, то я буду готов с любым, потому что мне нужно будет только согнать вес и восстановиться.

Может, даже за 10 дней, если я буду весить 69-70 кг. Меньше, чем за 10 дней, я бой не приму даже с чемпионом», – сказал Умар.

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