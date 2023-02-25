Умар Нурмагомедов – Шону О’Мэлли: «Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов обратился к Шону О’Мэлли.

«Когда все будет сказано и сделано, я буду считаться одним из величайших», – написал американец.

«Пожалуйста, сохрани этот твит. Если мы когда-нибудь подеремся, я остановлю тебя за три раунда. Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего», – написал Умар.

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6 комментариев

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Brigande
Ответ alexander bakulin
как боец, умар на три головы выше дурачка расписного, это факт. и не один я так говорю. например, и стерлинг и сехудо признают умара за главный талант дивизиона (сехудыч вообще сказал, что умар самый талантливый из нурмагомедовых, считает, что он талантливей хабиба). единственная область, в которой доходяга может считаться одним из величайшим, это лизание жопы у лысого (хотя и тут ему далеко до пимблета, чендлера и конора)
Мендес говорит , что самый талантливый не только из Нурмагомедовых , но вообще из всех кого тренировал , это Усман .
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alexander bakulin
Ответ sanek maloi
Сначала сами себя ставят выше других, а потом обижаются и со своей гордыней хотят с кого то спросить. Омейли, каким бы ни был, но с Петей доказал свою состоятельность в бою. Умар пока осторожно доберется до титула через мешков и серядняков, Омейли уже завершит карьеру бойца.
умар будет чемпионом дивизиона через год, два максимум. расписной дурачок чемпионом не станет никогда.
состоятельность свою он в бою с чито показал. в бою с петей на первом плане был вовсе не он, а судьи. ни от фанатов, ни от других бойцов, не снискал уважения укурок за тот бой. поэтому и строчит твиты обиженные
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sanek maloi
Сначала сами себя ставят выше других, а потом обижаются и со своей гордыней хотят с кого то спросить. Омейли, каким бы ни был, но с Петей доказал свою состоятельность в бою. Умар пока осторожно доберется до титула через мешков и серядняков, Омейли уже завершит карьеру бойца.
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alexander bakulin
как боец, умар на три головы выше дурачка расписного, это факт. и не один я так говорю.
например, и стерлинг и сехудо признают умара за главный талант дивизиона (сехудыч вообще сказал, что умар самый талантливый из нурмагомедовых, считает, что он талантливей хабиба).
единственная область, в которой доходяга может считаться одним из величайшим, это лизание жопы у лысого (хотя и тут ему далеко до пимблета, чендлера и конора)
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Вася Енотов
Наверняка судил о Шоне по внешнему виду))
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Агалар
интересно Умар на каком языке писал?
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