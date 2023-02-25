Умар Нурмагомедов – Шону О’Мэлли: «Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего»
Российский боец Умар Нурмагомедов обратился к Шону О’Мэлли.
«Когда все будет сказано и сделано, я буду считаться одним из величайших», – написал американец.
«Пожалуйста, сохрани этот твит. Если мы когда-нибудь подеремся, я остановлю тебя за три раунда. Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего», – написал Умар.
Брат Хабиба – Махачеву: «Только теперь они хотят с тобой драться»
состоятельность свою он в бою с чито показал. в бою с петей на первом плане был вовсе не он, а судьи. ни от фанатов, ни от других бойцов, не снискал уважения укурок за тот бой. поэтому и строчит твиты обиженные
например, и стерлинг и сехудо признают умара за главный талант дивизиона (сехудыч вообще сказал, что умар самый талантливый из нурмагомедовых, считает, что он талантливей хабиба).
единственная область, в которой доходяга может считаться одним из величайшим, это лизание жопы у лысого (хотя и тут ему далеко до пимблета, чендлера и конора)