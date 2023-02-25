Умар Нурмагомедов – Шону О’Мэлли: «Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего»

Российский боец обратился к Шону О’Мэлли.

«Когда все будет сказано и сделано, я буду считаться одним из величайших», – написал американец.

«Пожалуйста, сохрани этот твит. Если мы когда-нибудь подеремся, я остановлю тебя за три раунда. Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего», – написал Умар.

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