Василевский – про бой Монсона и Емельяненко: «Глупая история и откровенный фрик-бой для утехи»

Боец ММА Вячеслав Василевский отреагировал на анонс третьего поединка между и .

«На мой взгляд, это странное и непонятное желание. Саша уже показал в последнем бою, что он сейчас мало что может, мало на что способен, и у него ничего не осталось.

Монсон вызывает уважение, но его физическое состояние далеко от спортивного. Это уже какое-то издевательство!

Мне кажется, это глупая история и откровенный фрик-бой для утехи», – считает Василевский.

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