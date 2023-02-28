Василевский – про бой Монсона и Емельяненко: «Глупая история и откровенный фрик-бой для утехи»
Боец ММА Вячеслав Василевский отреагировал на анонс третьего поединка между Джеффом Монсоном и Александром Емельяненко.
«На мой взгляд, это странное и непонятное желание. Саша уже показал в последнем бою, что он сейчас мало что может, мало на что способен, и у него ничего не осталось.
Монсон вызывает уважение, но его физическое состояние далеко от спортивного. Это уже какое-то издевательство!
Мне кажется, это глупая история и откровенный фрик-бой для утехи», – считает Василевский.
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