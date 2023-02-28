Василевский – про бой Монсона и Емельяненко: «Глупая история и откровенный фрик-бой для утехи»

Теги Александр Емельяненко MMA Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) Вячеслав Василевский Емельяненко - Монсон Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Вячеслав Василевский отреагировал на анонс третьего поединка между Джеффом Монсоном и Александром Емельяненко.

«На мой взгляд, это странное и непонятное желание. Саша уже показал в последнем бою, что он сейчас мало что может, мало на что способен, и у него ничего не осталось.

Монсон вызывает уважение, но его физическое состояние далеко от спортивного. Это уже какое-то издевательство!

Мне кажется, это глупая история и откровенный фрик-бой для утехи», – считает Василевский.

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1 комментарий

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Фикиск Фусов
Саня Дринк уже давно выходит получить немного наличных за свой разбитый нос
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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