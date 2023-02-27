Александр Емельяненко: «Респект Монсону за отказ от гражданства США, но в бое его жалеть не буду»

Теги Александр Емельяненко Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко поддержал решение Джеффа Монсона отказаться от американского гражданства, и выразил желание провести с ним поединок по правилам бокса.

«Третий бой с Монсоном по боксу? Почему нет? Если ему мало досталось в прошлом бою, готов сделать счет 2-1 в мою пользу в нашем противостоянии, и в итоге реваншироваться и по правилам ММА. Хоть я к Монсону и отлично отношусь – он живет в России и отказывается от гражданства Америки, за что ему отдельный респект – но в бое его жалеть не буду», – сказал Емельяненко.

13 марта Монсон проведет поединок с известным менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном. Промоутер Виктор Хрюнов в интервью AllBoxing.ru заявил, что Монсон в случае победы встретится с Александром Емельяненко.

Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести боксерский поединок

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Опять громкие слова, а в итоге.... разбитое в хлам лицо😁
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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