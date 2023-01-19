Василевский про Емельяненко: «Саша бухает и уходит в такие ситуации не от хорошей жизни. Ему не хватает близких людей и семьи – вот в чем его проблема»
Боец Вячеслав Василевский прокомментировал поведение Александра Емельяненко, который был замечен не в трезвом виде в Москве.
«Для того, чтобы Саше вернуться к нормальной жизни, ему нужно обрести смысл, для чего он живет. Думаю, Саша бухает и уходит в такие ситуации не от хорошей жизни.
Он один, никого нет у него – думаю, из-за этого. Если бы у него была крепкая семья, люди, которые ждут дома, ради которых стоит добиваться цели и не бухать – все было бы по-другому.
Ему не хватает близких людей и семьи – вот в чем его проблема», – сказал Василевский.
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