Василевский про Емельяненко: «Саша бухает и уходит в такие ситуации не от хорошей жизни. Ему не хватает близких людей и семьи – вот в чем его проблема»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Вячеслав Василевский Бокс/MMA/UFC

Боец Вячеслав Василевский прокомментировал поведение Александра Емельяненко, который был замечен не в трезвом виде в Москве.

«Для того, чтобы Саше вернуться к нормальной жизни, ему нужно обрести смысл, для чего он живет. Думаю, Саша бухает и уходит в такие ситуации не от хорошей жизни.

Он один, никого нет у него – думаю, из-за этого. Если бы у него была крепкая семья, люди, которые ждут дома, ради которых стоит добиваться цели и не бухать – все было бы по-другому.

Ему не хватает близких людей и семьи – вот в чем его проблема», – сказал Василевский.

Александра Емельяненко не пустили в ТЦ из-за странного поведения

Жена Емельяненко: «Если девушка решила, что ее изнасиловали, то мужчину отправят за решетку»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
горбатый видеосудья
потому что алкаш и все
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DanaWhite
Ответ Wrister-Killer
Гонево. Имел брата, который о нем беспокоился, был женат - всё бестолку. Тюремщик, рецидивист и дебошир. Если в крови это есть, то уже всё
Еще и дочь есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wrister-Killer
Гонево. Имел брата, который о нем беспокоился, был женат - всё бестолку. Тюремщик, рецидивист и дебошир. Если в крови это есть, то уже всё
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Это всегда звучит оправданием для состоящих на учёте у нарколога.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Ты сказал семья)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий