Василевский про Емельяненко: «Саша бухает и уходит в такие ситуации не от хорошей жизни. Ему не хватает близких людей и семьи – вот в чем его проблема»

Боец Вячеслав Василевский прокомментировал поведение Александра Емельяненко, который был замечен не в трезвом виде в Москве.

«Для того, чтобы Саше вернуться к нормальной жизни, ему нужно обрести смысл, для чего он живет. Думаю, Саша бухает и уходит в такие ситуации не от хорошей жизни.

Он один, никого нет у него – думаю, из-за этого. Если бы у него была крепкая семья, люди, которые ждут дома, ради которых стоит добиваться цели и не бухать – все было бы по-другому.

Ему не хватает близких людей и семьи – вот в чем его проблема», – сказал Василевский.

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