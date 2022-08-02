Вячеслав Дацик: «Бой с Емельяненко не имеет спортивного результата, а с Монсоном мы порубимся»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с .

«Удивить Монсона, проведя удушающий прием? Я Орловского удивил, Джефф в курсе. Попробую повторить свой коронный прием.

Бой с Сашей [Емельяненко] не имеет спортивного результата, а с Джеффом мы порубимся красиво», – сказал Дацик.

Бой Дацика и Монсона состоится 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Дацик про бой с Монсоном: «Покажу ему ядерную мощь русских кулаков»

Александр Шлеменко: «Ставлю на победу Дацика в бою с Монсоном. Он сейчас на кураже, голодный к победам»