Вячеслав Дацик: «Бой с Емельяненко не имеет спортивного результата, а с Монсоном мы порубимся»

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Российский боец Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от боя с Джеффом Монсоном.

«Удивить Монсона, проведя удушающий прием? Я Орловского удивил, Джефф в курсе. Попробую повторить свой коронный прием.

Бой с Сашей [Емельяненко] не имеет спортивного результата, а с Джеффом мы порубимся красиво», – сказал Дацик.

Бой Дацика и Монсона состоится 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

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