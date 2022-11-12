Федор Емельяненко про брата: «Любой здравомыслящий человек поймет, что действия Александра – не популяризация здорового образа жизни и далеко не популяризация спорта»

Ветеран ММА Федор Емельяненко прокомментировал поединки , а также высказался насчет брата .

— Джефф Монсон в этом году провел два поединка. Ему больше 50 лет. Есть проблемы со здоровьем. Его поединки – это спорт?

— Если спортсмен выходит на площадку, он должен пройти углубленное медицинское обследование. Насколько я помню, с самого детства я прохожу такое обследование два раза в год. Я за своим здоровьем слежу. Для меня это была необходимость, когда я выступал, будучи спортсменом. Сейчас во многих профессиональных промоушенах это не требуется. Не проводят.

— В лучшем случае прощупают пульс и измерят давление?

— Да. В лучшем случае.

— Ваш брат говорит, что занимается популяризацией спорта. В вашем понимании, это так? Это популяризация и спорт?

— Любой здравомыслящий человек, который способен провести анализ и посмотреть на действия Александра, его высказывания, поймет, что это не популяризация здорового образа жизни и далеко не популяризация спорта.

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