Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести боксерский поединок

Теги Александр Емельяненко Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон может провести бой по правилам бокса с Александром Емельяненко. Об этом сообщил промоутер Виктор Хрюнов.

Поединок может состояться в случае победы Монсона над известным менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном. Бой с Варданяном пройдет 13 марта в Москве.

Напомним, что ранее Монсон и Емельяненко встречались дважды. В ноябре 2012 года Джефф победил Александра удушением во втором раунде. В феврале прошлого года Емельяненко взял реванш в бою на голых кулаках и выиграл у Монсона единогласным решением судей.

Джефф Монсон и Артур Варданян подерутся по правилам бокса 13 марта

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3 комментария

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Demon69
Это будет великая трилогия,которая "войдёт в аналы"современного российского мма
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13
дожили... позорище
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fbd
Два гражданина России сцепились по пьяне. Один реально пьяный, а второй русский язык не знает.
Это мы смотрим.
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+1
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