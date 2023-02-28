Атлетическая комиссия Австралии: «Волкановски и Хукер не подавали заявлений в отношении Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Дэн Хукер Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и новозеландец Дэн Хукер не стали писать заявление на чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева. Об этом сообщили в Атлетической комиссии Австралии (AIS).

«Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении», – сказал представитель AIS.

Ранее Хукер и тренеры Волкановски предположили, что Махачев после взвешивания перед титульным боем на UFC 284 использовал капельницу, которая запрещена USADA.

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2 комментария

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Alex1104
И вот как с этим бороться? И в суд идти не с чем, никто же прямо не сказал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Isaev
Хукер клоун выходит
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0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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